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"Сыты по горло". На Западе сделали заявление о поддержке Украины
"Сыты по горло". На Западе сделали заявление о поддержке Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Сыты по горло". На Западе сделали заявление о поддержке Украины
Некоторые помощники президента США Дональда Трампа "сыты по горло" стремлением европейских союзников продолжать военную поддержку Украины, пишет журнал... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:07+0300
2025-04-16T13:07+0300
2025-04-16T13:07+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа "сыты по горло" стремлением европейских союзников продолжать военную поддержку Украины, пишет журнал Economist со ссылкой на дипломатов в Вашингтоне. "Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они сыты по горло усилиями Европы по укреплению Украины", - пишет издание. Ранее бывший директор по Восточной Европе и Украине в совете нацбезопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена Дэвид Шимер заявил, что эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация бывшего американского лидера, тогда как новый президент Дональд Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Киеву.
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Политика, США, УКРАИНА, ЕС
"Сыты по горло". На Западе сделали заявление о поддержке Украины
Economist: помощники Трампа "сыты по горло" стремлением ЕС поддерживать Киев
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа "сыты по горло" стремлением европейских союзников продолжать военную поддержку Украины, пишет журнал Economist со ссылкой на дипломатов в Вашингтоне.
"Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они сыты по горло усилиями Европы по укреплению Украины", - пишет издание.
Ранее бывший директор по Восточной Европе и Украине в совете нацбезопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена Дэвид Шимер заявил, что эпоха военной помощи США Украине подходит к концу, в скором времени ВСУ исчерпают помощь на 1,25 миллиарда долларов, которую перед уходом выделила администрация бывшего американского лидера, тогда как новый президент Дональд Трамп еще не одобрил ни одного пакета помощи Киеву.
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