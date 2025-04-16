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В РОАД прокомментировали возможный уход ряда китайских брендов из России

В РОАД прокомментировали возможный уход ряда китайских брендов из России - 16.04.2025, ПРАЙМ

В РОАД прокомментировали возможный уход ряда китайских брендов из России

Потенциальный уход некоторых брендов китайских автомобилей из России не является проблемой для рынка - это следствие отсутствия у них продаж, заявил журналистам | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:58+0300

2025-04-16T15:58+0300

2025-04-16T15:59+0300

бизнес

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Потенциальный уход некоторых брендов китайских автомобилей из России не является проблемой для рынка - это следствие отсутствия у них продаж, заявил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на российских автодилеров и аналитиков сообщила о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов. В их числе упоминались Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG. "На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются - часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет", - сказал Подщеколдин, отвечая на вопрос РИА Новости о последствиях ухода некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка. Президент РОАД отметил, что представленных сегодня в России официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей достаточно для имеющихся объемов продаж. "Надо, чтобы он (рынок ред.) стал дальше понятным и, понимаете, прогнозируемым", - добавил Подщеколдин. По его словам, единственной проблемой, вызванной уходом упомянутых брендов, станет невозможность владельцев таких машин официально обслуживать их и покупать запчасти. Для избежания подобных ситуаций компании, начинающие продажи в России, нужно обязать открывать склады запчастей и центры сервисного обслуживания, подчеркнул он.

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бизнес, россия, москва, kaiyi, livan, роад