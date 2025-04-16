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Польша модернизирует свои истребители F-16

Польша модернизирует свои истребители F-16 - 16.04.2025, ПРАЙМ

Польша модернизирует свои истребители F-16

Польша в ближайшее время модернизирует свои истребители F-16, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Бейда. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T11:05+0300

2025-04-16T11:05+0300

2025-04-16T11:05+0300

вооружения

польша

сша

f-16

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ВАРШАВА, 16 апр - ПРАЙМ. Польша в ближайшее время модернизирует свои истребители F-16, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Бейда. В настоящее время на вооружении Войска польского имеются 48 многоцелевых истребителей F-16C Block 52+. "Процесс модернизации самолетов F-16 - задача, которая уже активно реализуется. Модернизация будет включать в себя авионику, системы радиоэлектронной борьбы и возможность использования новейшего оружия", - рассказал Бейда в интервью изданию Defence24. Кроме того, замминистра обороны отметил, что Польша просит американских партнеров разместить заказы по модернизации самолетов на польских предприятиях. По его данным, правительство США планирует представить соответствующее соглашение в июле. "После анализа соглашения и предоставления финансовых ресурсов польская сторона сможет подписать его", - подытожил Бейда.

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польша, сша, f-16