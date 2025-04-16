https://1prime.ru/20250416/polzovateli-856718156.html

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam - 16.04.2025, ПРАЙМ

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T02:22+0300

2025-04-16T02:22+0300

2025-04-16T02:22+0300

технологии

бизнес

россия

москва

карелия

санкт-петербург

steam

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856718156.jpg?1744759334

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su. Так, согласно информации на сайте сервиса, к 1.30 мск на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час - к 2.02 мск - на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области - 3%, следом идут Москва и Московская область с 2% жалоб. Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали общий сбой, сбой сайта, мобильного приложения и личного кабинета.

москва

карелия

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, карелия, санкт-петербург, steam