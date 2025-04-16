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Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam - 16.04.2025, ПРАЙМ
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T02:22+0300
2025-04-16T02:22+0300
2025-04-16T02:22+0300
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карелия
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steam
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su.
Так, согласно информации на сайте сервиса, к 1.30 мск на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час - к 2.02 мск - на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области - 3%, следом идут Москва и Московская область с 2% жалоб.
Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали общий сбой, сбой сайта, мобильного приложения и личного кабинета.
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Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Карелия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Steam
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Downdetector: российские пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-магазина Steam
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su.
Так, согласно информации на сайте сервиса, к 1.30 мск на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час - к 2.02 мск - на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области - 3%, следом идут Москва и Московская область с 2% жалоб.
Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали общий сбой, сбой сайта, мобильного приложения и личного кабинета.