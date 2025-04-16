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США пригрозили Китаю введением пошлин на импорт до 245%
США пригрозили Китаю введением пошлин на импорт до 245% - 16.04.2025, ПРАЙМ
США пригрозили Китаю введением пошлин на импорт до 245%
Власти США пригрозили Китаю введением торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы. Об этом... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:49+0300
2025-04-16T10:49+0300
2025-04-16T10:49+0300
экономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Власти США пригрозили Китаю введением торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы. Об этом говорится в опубликованном заявлении Белого дома. "В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", - отмечается в тексте заявления.Белый дом указывает, что более 75 стран обратились к американским властям с предложением начать переговоры о новых торговых соглашениях, что привело к приостановке повышения пошлин для ряда стран, кроме Китая, который принял ответные меры.Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о введении "ответных" пошлин, которые составляют 10%, а для 57 стран с 9 апреля были установлены еще более высокие ставки, основываясь на дефиците торгового баланса. Однако более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому базовые импортные пошлины в размере 10% будут действовать в течение 90 дней для всех, кроме Китая.
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китай, сша, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
США пригрозили Китаю введением пошлин на импорт до 245%
Белый дом пригрозил Китаю введением торговых пошлин на импорт до 245%
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Власти США пригрозили Китаю введением торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы. Об этом говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
"В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", - отмечается в тексте заявления.
Белый дом указывает, что более 75 стран обратились к американским властям с предложением начать переговоры о новых торговых соглашениях, что привело к приостановке повышения пошлин для ряда стран, кроме Китая, который принял ответные меры.
Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о введении "ответных" пошлин, которые составляют 10%, а для 57 стран с 9 апреля были установлены еще более высокие ставки, основываясь на дефиците торгового баланса. Однако более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому базовые импортные пошлины в размере 10% будут действовать в течение 90 дней для всех, кроме Китая.
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