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Китай обвинил США в использовании пошлин как оружия - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай обвинил США в использовании пошлин как оружия
Китай обвинил США в использовании пошлин как оружия - 16.04.2025, ПРАЙМ
Китай обвинил США в использовании пошлин как оружия
Угрозы США ввести пошлины в размере 245% являются доказательством иррационального использования пошлин в качестве оружия. Такое заявление сделали в министерстве | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:53+0300
2025-04-16T15:53+0300
экономика
китай
сша
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Угрозы США ввести пошлины в размере 245% являются доказательством иррационального использования пошлин в качестве оружия. Такое заявление сделали в министерстве коммерции КНР. "Это в полной мере демонстрирует, что США уже достигли иррационального состояния в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия", - сказано в заявлении ведомства.Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
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китай, сша, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
15:53 16.04.2025
 
Китай обвинил США в использовании пошлин как оружия

Минкоммерции Китая: США достигли иррационального уровня в использовании пошлин как оружия

© Unsplash/Hanny NaibahoВид на район Пудун, Шанхай, Китай
Вид на район Пудун, Шанхай, Китай
© Unsplash/Hanny Naibaho
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ПЕКИН, 16 апр – ПРАЙМ. Угрозы США ввести пошлины в размере 245% являются доказательством иррационального использования пошлин в качестве оружия. Такое заявление сделали в министерстве коммерции КНР.
"Это в полной мере демонстрирует, что США уже достигли иррационального состояния в использовании пошлин в качестве инструмента и оружия", - сказано в заявлении ведомства.
Ранее Белый дом опубликовал заявление, где говорится, что Китаю грозит введение торговых пошлин на импорт в размере до 245% за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы США.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
США пригрозили Китаю введением пошлин на импорт до 245%
10:49
 
ЭкономикаКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
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