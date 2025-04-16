https://1prime.ru/20250416/poshliny-856749623.html

Стало известно, во сколько обойдутся миру повышенные пошлины США против КНР

Стало известно, во сколько обойдутся миру повышенные пошлины США против КНР - 16.04.2025, ПРАЙМ

Стало известно, во сколько обойдутся миру повышенные пошлины США против КНР

Даже если США частично применят повышенные до 245% тарифы на товары из КНР, ущерб для мировой экономики может составить 1-1,5 триллиона долларов ежегодно,... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T18:26+0300

2025-04-16T18:26+0300

2025-04-16T18:26+0300

экономика

сша

пошлины

китай

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_0:200:3500:2169_1920x0_80_0_0_848bba3a005481c84046202d4b9c62b7.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Даже если США частично применят повышенные до 245% тарифы на товары из КНР, ущерб для мировой экономики может составить 1-1,5 триллиона долларов ежегодно, рассказал РИА Новости кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Кроме того по ряду товаров суммарный размер пошлины для Китая может составить 245%. "Самое главное, что может сделать повышение пошлин США до 245% на ключевые категории китайского импорта - это спровоцировать масштабные дисбалансы. По оценкам МВФ, еще в 2023 году аналогичные торговые меры в 2018-2019 годах (тарифы до 25%) сократили мировой ВВП на 700 миллиардов долларов (0,8%). Экстраполяция на 245% предполагает нелинейный рост потерь: даже при частичном применении тарифов ущерб может достичь $1-1,5 трлн ежегодно за счет цепной реакции - роста цен, замедления торговли (снижение на 5-7%, по данным ВТО) и ответных мер Китая", - оценил Севостьянов. Он также добавил, что это несет для США риск увеличения инфляции на 1,5-2 процентных пункта, а для ЕС и развивающихся рынков - начало рецессии в экспортно-ориентированных секторах. "В глобальном масштабе - угроза нового витка спорного протекционизма, что усугубит долговые кризисы и замедлит восстановление экономик", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250416/poshliny-856727207.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пошлины, китай, экспертное мнение