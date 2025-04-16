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Глава ФРС предсказал ряд тяжелых последствий для США из-за введения пошлин
Глава ФРС предсказал ряд тяжелых последствий для США из-за введения пошлин - 16.04.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС предсказал ряд тяжелых последствий для США из-за введения пошлин
Уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T20:55+0300
2025-04-16T20:55+0300
2025-04-16T21:12+0300
экономика
фрс
джером пауэлл
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики, сказал глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл."Уровень объявленного на данный момент повышения тарифов значительно выше, чем ожидалось, и то же самое, вероятно, будет с экономическими последствиями, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго.Пауэлл отметил, что администрация проводит значительные изменения в торговой политике."Последствия этого, вероятно, отдалят нас от достижения наших целей. Таким образом, безработица, вероятно, будет расти по мере замедления экономического роста", - сказал он.
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фрс, джером пауэлл
Экономика, ФРС, Джером Пауэлл
Глава ФРС предсказал ряд тяжелых последствий для США из-за введения пошлин
Глава ФРС: из-за введения пошлин в США вырастет инфляция и замедлится экономика
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Уровень пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики, сказал глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
"Уровень объявленного на данный момент повышения тарифов значительно выше, чем ожидалось, и то же самое, вероятно, будет с экономическими последствиями, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго.
Пауэлл отметил, что администрация проводит значительные изменения в торговой политике.
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"Последствия этого, вероятно, отдалят нас от достижения наших целей. Таким образом, безработица, вероятно, будет расти по мере замедления экономического роста", - сказал он.