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Китайское посольство выразило протест из-за заявлений министра финансов США

Китайское посольство выразило протест из-за заявлений министра финансов США - 16.04.2025, ПРАЙМ

Китайское посольство выразило протест из-за заявлений министра финансов США

Китайское посольство в Аргентине выразило протест из-за заявлений министра финансов США Скотта Бессента о Китае, а также заявило о попытках "некоторых людей"... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T06:41+0300

2025-04-16T06:41+0300

2025-04-16T06:41+0300

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ПЕКИН, 16 апр - ПРАЙМ. Китайское посольство в Аргентине выразило протест из-за заявлений министра финансов США Скотта Бессента о Китае, а также заявило о попытках "некоторых людей" рассорить Пекин и Буэнос-Айрес. В заявлении китайской дипмиссии, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети WeChat, отмечается, что Бессент в ходе своего недавнего визита в Аргентину "злонамеренно оклеветал и очернил нормальное сотрудничество Китая с другими странами". "Посольство Китая в Аргентине выражает острое недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении. Как отметили в посольстве, так называемые "хищнические соглашения" и "долговые ловушки" Китая являются ложью, а правда состоит в том, что "некоторые люди со скрытыми мотивами пытаются посеять раздор между Китаем и Аргентиной". Пекин, как подчеркивается в заявлении, оказывает помощь развивающимся странам, включая страны Латинской Америки и Африки, по мере своих возможностей, не выдвигая никаких политических условий. В дипмиссии заявили, что Вашингтон не должен саботировать помощь развивающимся странам со стороны других государств, и не должен приносить в жертву благополучие людей в развивающихся странах в в угоду своим геополитическим интересам по сохранению гегемонии. Министр финансов США Скотт Бессент 14 апреля посетил Аргентину, где, в частности, провел переговоры с президентом страны Хавьером Милеем.

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мировая экономика, китай, аргентина, сша, скотт бессент, wechat