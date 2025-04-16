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На предприятии Курска локализовали крупный пожар
На предприятии Курска локализовали крупный пожар - 16.04.2025, ПРАЙМ
На предприятии Курска локализовали крупный пожар
Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:01+0300
2025-04-16T22:01+0300
2025-04-16T22:01+0300
происшествия
курск
предприятие
пожар
локализация
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КУРСК, 16 апр – ПРАЙМ. Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. "Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что силы МЧС работают на месте крупного пожара на курском подшипниковом заводе АПЗ-20, по предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции.
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курск, предприятие, пожар, локализация
Происшествия, КУРСК, предприятие, пожар, локализация
На предприятии Курска локализовали крупный пожар
МЧС: на территории предприятия Курска локализовали крупный пожар
КУРСК, 16 апр – ПРАЙМ. Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС.
Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций.
"Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС Курской области.
На предприятии в Курске увеличилась площадь пожара
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что силы МЧС работают на месте крупного пожара на курском подшипниковом заводе АПЗ-20, по предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции.