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На предприятии Курска локализовали крупный пожар - 16.04.2025, ПРАЙМ
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На предприятии Курска локализовали крупный пожар
На предприятии Курска локализовали крупный пожар - 16.04.2025, ПРАЙМ
На предприятии Курска локализовали крупный пожар
Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T22:01+0300
2025-04-16T22:01+0300
происшествия
курск
предприятие
пожар
локализация
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КУРСК, 16 апр – ПРАЙМ. Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. "Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что силы МЧС работают на месте крупного пожара на курском подшипниковом заводе АПЗ-20, по предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции.
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курск, предприятие, пожар, локализация
Происшествия, КУРСК, предприятие, пожар, локализация
22:01 16.04.2025
 
На предприятии Курска локализовали крупный пожар

МЧС: на территории предприятия Курска локализовали крупный пожар

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчения на топливно-заправочном комплексе аэропорта Домодедово
Учения на топливно-заправочном комплексе аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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КУРСК, 16 апр – ПРАЙМ. Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС.
Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций.
"Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС Курской области.
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
На предприятии в Курске увеличилась площадь пожара
19:44
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что силы МЧС работают на месте крупного пожара на курском подшипниковом заводе АПЗ-20, по предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции.
 
ПроисшествияКУРСКпредприятиепожарлокализация
 
 
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