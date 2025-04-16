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На предприятии Курска локализовали крупный пожар

На предприятии Курска локализовали крупный пожар - 16.04.2025, ПРАЙМ

На предприятии Курска локализовали крупный пожар

Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T22:01+0300

2025-04-16T22:01+0300

2025-04-16T22:01+0300

происшествия

курск

предприятие

пожар

локализация

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КУРСК, 16 апр – ПРАЙМ. Крупный пожар на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска локализован, сообщили в региональном МЧС. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. "Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале МЧС Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что силы МЧС работают на месте крупного пожара на курском подшипниковом заводе АПЗ-20, по предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции.

https://1prime.ru/20250416/pozhar-856752146.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курск, предприятие, пожар, локализация