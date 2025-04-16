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Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки - 16.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250416/pravitelstvo-856740493.html
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки - 16.04.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки
Правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:02+0300
2025-04-16T15:02+0300
экономика
бизнес
россия
москва
алексей моисеев
минфин
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "Правительство поддержало. Банк России имеет замечания", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о позиции правительства по предложению Минфина продлить действующие требования. Говоря о сути разногласий с ЦБ, Моисеев уточнил, что "они вообще считают, что в нынешней ситуации не надо продлевать". Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". При этом кабмин неоднократно смягчал нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
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бизнес, россия, москва, алексей моисеев, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Моисеев, Минфин
15:02 16.04.2025
 
Правительство поддержало продление норматива продажи валютной выручки

Правительство поддержало продление на год норматива продажи валютной выручки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Правительство поддержало. Банк России имеет замечания", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о позиции правительства по предложению Минфина продлить действующие требования.
Говоря о сути разногласий с ЦБ, Моисеев уточнил, что "они вообще считают, что в нынешней ситуации не надо продлевать".
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Моисеев говорил ранее, что Минфин предлагал продлить его на один год, предусмотрев послабления для компаний, которые не могут выполнить его из-за санкций.
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)".
При этом кабмин неоднократно смягчал нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
Минфин подготовил проект о продлении обязательной продажи валютной выручки
4 марта, 16:02
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВААлексей МоисеевМинфин
 
 
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