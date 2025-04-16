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Агентство “Креатив-Маркет” приглашает в гастротур “Минеральные воды & вино” - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Агентство “Креатив-Маркет” приглашает в гастротур “Минеральные воды & вино”
Агентство “Креатив-Маркет” приглашает в гастротур “Минеральные воды & вино” - 16.04.2025, ПРАЙМ
Агентство “Креатив-Маркет” приглашает в гастротур “Минеральные воды & вино”
Агентство “Креатив-Маркет” открывает новую главу корпоративного туризма и приглашает ценителей отдыха со смыслом в уникальный гастротур с дегустацией... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T12:12+0300
2025-04-16T12:13+0300
пресс-релизы
туризм
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Агентство “Креатив-Маркет” открывает новую главу корпоративного туризма и приглашает ценителей отдыха со смыслом в уникальный гастротур с дегустацией минеральных вод и вина “Минеральные воды &amp; вино”. И для этого не надо выезжать из страны!Гастротур выгодно отличается от аналогов стоимостью, а также транспортной доступностью: всего три часа на самолете из Москвы и вы - в Минеральных водах. Далеко не каждый южный регион сейчас может похвастаться такой возможностью как в России, так и в соседних странах. Компактное и близкое расположение виноделен и ресторанов относительно отеля, а это значит - минимальное время в пути и больше - на впечатления и общение.В программе гастротура - дегустация минеральной воды с сомелье, лекции о ее свойствах; поездки в местные винодельни и авторские дегустации сортовых вин с виноделами; знакомство с особенностями кухни в лучших ресторанах и неспешные прогулки по Ессентукам, Кисловодску с посещением бювета, расположенного в самом большом парке Европы.Лучшим решением для вашего мероприятия станет совмещение деловой программы и гастротура. Для бизнес-мероприятий доступна услуга бронирования конференц-залов. К участию в гастротуре приглашаются группы численностью до 30 человек, стоимость поездки в зависимости от сезона рассчитывается индивидуально на группу. В стоимость включен трансфер во все локации программы.Почему именно Кавказ? Близко, доступно, полезно, красиво и вкусно! Сочетание вулканических почв, пористого известкового туфа и минеральной воды помогает местным виноделам выращивать особенный виноград и производить из него вино. К слову, виноделием здесь занимаются с середины 19 века и за это время у виноделов сформировались свои традиции.
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192
40
192
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы, туризм
Пресс-релизы, Туризм
12:12 16.04.2025 (обновлено: 12:13 16.04.2025)

Агентство “Креатив-Маркет” приглашает в гастротур “Минеральные воды & вино”

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Агентство “Креатив-Маркет” открывает новую главу корпоративного туризма и приглашает ценителей отдыха со смыслом в уникальный гастротур с дегустацией минеральных вод и вина “Минеральные воды & вино”. И для этого не надо выезжать из страны!
Гастротур выгодно отличается от аналогов стоимостью, а также транспортной доступностью: всего три часа на самолете из Москвы и вы - в Минеральных водах. Далеко не каждый южный регион сейчас может похвастаться такой возможностью как в России, так и в соседних странах. Компактное и близкое расположение виноделен и ресторанов относительно отеля, а это значит - минимальное время в пути и больше - на впечатления и общение.
В программе гастротура - дегустация минеральной воды с сомелье, лекции о ее свойствах; поездки в местные винодельни и авторские дегустации сортовых вин с виноделами; знакомство с особенностями кухни в лучших ресторанах и неспешные прогулки по Ессентукам, Кисловодску с посещением бювета, расположенного в самом большом парке Европы.
Лучшим решением для вашего мероприятия станет совмещение деловой программы и гастротура. Для бизнес-мероприятий доступна услуга бронирования конференц-залов. К участию в гастротуре приглашаются группы численностью до 30 человек, стоимость поездки в зависимости от сезона рассчитывается индивидуально на группу. В стоимость включен трансфер во все локации программы.
Почему именно Кавказ? Близко, доступно, полезно, красиво и вкусно! Сочетание вулканических почв, пористого известкового туфа и минеральной воды помогает местным виноделам выращивать особенный виноград и производить из него вино. К слову, виноделием здесь занимаются с середины 19 века и за это время у виноделов сформировались свои традиции.
Источник: Креатив-Маркет

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