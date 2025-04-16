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В Тюмени самокатчика приговорили к двум годам колонии-поселения

В Тюмени самокатчика приговорили к двум годам колонии-поселения - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Тюмени самокатчика приговорили к двум годам колонии-поселения

Жителя Тюмени, сбившего на самокате пожилую женщину, которая при падении ударилась головой и впоследствии скончалась, суд признал виновным в нарушении правил... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T20:30+0300

2025-04-16T20:30+0300

2025-04-16T20:30+0300

происшествия

тюмень

самокат

колония

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ТЮМЕНЬ, 16 апр – ПРАЙМ. Жителя Тюмени, сбившего на самокате пожилую женщину, которая при падении ударилась головой и впоследствии скончалась, суд признал виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека, и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. В суде установлено, что 23 сентября 2022 года подсудимый на электросамокате с пассажиром на платформе на большой скорости пересекал проезжую часть перекрестка по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и опрокинул самокат с пассажиром на пешеходов. Одна из них, пожилого возраста женщина, при падении получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице. "Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 2 статьи 268 УК РФ (нарушение другим участником дорожного движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - указано в сообщении. Также суд удовлетворил гражданский иск сына погибшей о взыскании компенсации морального вреда в 1 миллион рублей и расходов на погребение в сумме 165 тысяч рублей.

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тюмень, самокат, колония