https://1prime.ru/20250416/professii-856743811.html

Минтруд сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ - 16.04.2025, ПРАЙМ

Минтруд сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Минтруд РФ утвердил перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, теперь их число | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:50+0300

2025-04-16T15:50+0300

2025-04-16T15:50+0300

экономика

россия

минтруд

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минтруд РФ утвердил перечень профессий, которые дают иностранным гражданам возможность получать в России вид на жительство в упрощенном порядке, теперь их число составляет 29 вместо 203, свидетельствует приказ министерства. Проект приказа был опубликован в конце марта и содержал 31 профессию. Раньше их количество составляло 203. Соответствующий приказ размещен на сайте нормативно-правовых актов. "Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без иностранных - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе. В перечень вошли инженерные и рабочие специальности, а также профессии аналитиков - инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, программисты, слесари и другие. До апреля 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке. Затем эту норму закона отменили. Кроме того, приказ Минтруда, определявший перечень профессий, дававших право на получение гражданства в упрощенном порядке, был отменен.

https://1prime.ru/20250411/khranenie-856611572.html

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россия, минтруд