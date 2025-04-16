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Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/promproizvodstvo-856745495.html
Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза
Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза - 16.04.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза
Объем промышленного производства в США в марте сократился на 0,3% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:20+0300
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экономика
сша
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в марте сократился на 0,3% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя на 0,2%.
https://1prime.ru/20250416/analitiki-856737905.html
сша
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сша
Экономика, США
16:20 16.04.2025
 
Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза

Объем промышленного производства в США в марте сократился на 0,3%

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в марте сократился на 0,3% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя на 0,2%.
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ЭкономикаСША
 
 
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