https://1prime.ru/20250416/promproizvodstvo-856745495.html

Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза

Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза - 16.04.2025, ПРАЙМ

Промпроизводство в США в марте сократилось сильнее прогноза

Объем промышленного производства в США в марте сократился на 0,3% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T16:20+0300

2025-04-16T16:20+0300

2025-04-16T16:20+0300

экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в марте сократился на 0,3% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали снижения показателя на 0,2%.

https://1prime.ru/20250416/analitiki-856737905.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша