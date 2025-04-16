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Протесты в Сербии сорвали академический год, заявил эксперт

Протесты в Сербии сорвали академический год, заявил эксперт - 16.04.2025, ПРАЙМ

Протесты в Сербии сорвали академический год, заявил эксперт

Протесты студентов в Сербии за пять месяцев сорвали академический год в вузах, ранее такой длительной остановки учебы не было даже во время двух мировых войн и... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T05:47+0300

2025-04-16T05:47+0300

2025-04-16T05:47+0300

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БЕЛГРАД, 16 апр – ПРАЙМ. Протесты студентов в Сербии за пять месяцев сорвали академический год в вузах, ранее такой длительной остановки учебы не было даже во время двух мировых войн и при бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году, заявил РИА Новости профессор философского факультета Белградского университета, доктор исторических наук Чедомир Антич. Протестующие из-за гибели 16 человек в результате обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. "Каждый, кто знает закон о высшем образовании и академические правила, знает, что учебный год был потерян уже в марте. Даже наша трактовка Болонской системы подтверждает, что учебный год безвозвратно потерян", - сказал Антич, который был одним из лидеров студенческих протестов 1996-1997 годов против экс-президента Слободана Милошевича. По его словам, в Сербии никогда не было такой ситуации. "Даже во время мировых войн университет частично работал, как и в 1990-х годах во время войн (в бывшей Югославии – ред.), и при бомбардировках НАТО 1999 года". Во время студенческих протестов 1996 года студенты пропускали занятия, но университет был открыт и это продолжалось меньше, чем сейчас", - напомнил собеседник агентства, добавив, что и в пандемию COVID-19 в 2021 году университет работал, обучение проводилось онлайн. Он обратил внимание на то, что блокирование работы вуза и студенческие органы самоуправления противозаконны. Кроме того, Антич допустил, что некоторые представители руководства вузов могут быть связаны с зарубежными силами, подпитывающими протестную активность. "Это подрыв конституционного строя Сербии. Вопрос выдачи дипломов должен был быть джентльменски разрешен. Но мы не можем это объяснить деканам и членам ректорского коллегиума, которые, возможно, преданы другому государству или лично себе и своим карьерам, а не Сербии. Не можем им доказать, что нельзя просто закрыть факультеты, когда группа студентов объявляет блокаду", - сказал Антич. По его мнению, на этот раз организаторы протестов не получили достаточно большой помощи из-за границы и не придумали, как продолжить эти протесты. При этом правительство в конце марта из-за неотработанных часов сократило зарплаты преподавателям вузов в среднем до 12,5%, но это не остановило их поддержку организаторов протестов, добавил профессор. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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общество , мировая экономика, сербия, белград, запад, нато