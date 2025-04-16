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Путин рассказал о международном сотрудничестве России в космической сфере
Путин рассказал о международном сотрудничестве России в космической сфере - 16.04.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о международном сотрудничестве России в космической сфере
Россия продолжает сотрудничество с США в космической сфере, готовятся масштабные проекты с Китаем. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече со студентами... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:31+0300
2025-04-16T18:31+0300
2025-04-16T18:41+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает сотрудничество с США в космической сфере, готовятся масштабные проекты с Китаем. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана."Вам, наверное, даже лучше, чем мне понятно, насколько важна кооперация в такой сложной сфере, как космос. На каждом миллиметре все насыщено идеями, современными технологиями. Россия активно, и Советский Союз в свое время, Россия активно начала взаимодействовать с партнерами", — отметил президент.Он подчеркнул, что кооперация с США продолжается, несмотря ни на что, а европейцы решили ее приостановить.Путин рассказал, что у России есть интересные и грандиозные планы по сотрудничеству в космосе с Китаем и в целом со странами БРИКС."Это сотрудничество не остановится и остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии. Тем более, что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами", — сказал глава государства.Он также сообщил, что у России есть планы по изучению Луны и Марса.
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россия, общество , москва, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Владимир Путин
Путин рассказал о международном сотрудничестве России в космической сфере
Путин: международная кооперация в космической сфере важна
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает сотрудничество с США в космической сфере, готовятся масштабные проекты с Китаем. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
"Вам, наверное, даже лучше, чем мне понятно, насколько важна кооперация в такой сложной сфере, как космос. На каждом миллиметре все насыщено идеями, современными технологиями. Россия активно, и Советский Союз в свое время, Россия активно начала взаимодействовать с партнерами", — отметил президент.
Он подчеркнул, что кооперация с США продолжается, несмотря ни на что, а европейцы решили ее приостановить.
Путин рассказал, что у России есть интересные и грандиозные планы по сотрудничеству в космосе с Китаем и в целом со странами БРИКС.
"Это сотрудничество не остановится и остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии. Тем более, что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами", — сказал глава государства.
Он также сообщил, что у России есть планы по изучению Луны и Марса.
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