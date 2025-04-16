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"Эксперт РА": доля проблемных ипотечных кредитов в России увеличится - 16.04.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": доля проблемных ипотечных кредитов в России увеличится
"Эксперт РА": доля проблемных ипотечных кредитов в России увеличится - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": доля проблемных ипотечных кредитов в России увеличится
Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ увеличится до 0,8-1% к концу 2025 года на фоне высоких процентных ставок у отдельных рыночных заемщиков и инфляции,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T00:18+0300
2025-04-16T00:18+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ увеличится до 0,8-1% к концу 2025 года на фоне высоких процентных ставок у отдельных рыночных заемщиков и инфляции, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". "Одновременно с ростом ипотечного портфеля в 2024 году на 10% наблюдалось и увеличение объема просроченных платежей на 57%. Несмотря на рост просроченной задолженности, ее доля в общем объеме ипотечного портфеля по итогам 2024-го остается на приемлемо низком уровне – около 0,5% против 0,3% годом ранее. Вместе с тем в условиях высоких уровня инфляции и процентных ставок у отдельных рыночных заемщиков мы ожидаем к концу текущего года дальнейшего увеличения доли проблемных кредитов до 0,8–1% в ипотечном портфеле на фоне замедления его роста", - говорится в обзоре "Ипотечное кредитование в 2025 году: рынок без рынка". Отмечается, что снижение объемов досрочного погашения ипотечных кредитов также усиливает неопределенность в прогнозировании поведения заемщиков, затрудняя оценку реальных сроков возврата средств и управления денежными потоками, в результате чего банки дольше удерживают кредиты на балансе, что увеличивает общий уровень рисков. "Однако даже при таком сценарии показатель останется в пределах исторических значений. Например, на 1 января 2020 года доля просроченной задолженности была порядка 0,9% – уровень, сопоставимый с текущим прогнозом. Благодаря мерам Банка России, таким как повышение макронадбавок и ужесточение требований к первоначальному взносу, ситуация остается контролируемой и не несет в себе критических угроз для банковской системы", - отметили эксперты. Согласно данным обзора, доля кредитов, выданных заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН больше 80%), снизилась с 45% в четвертом квартале 2023 года до 13% в четвертом квартале 2024. Также сократилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%): с 50% во второй половине 2023 года до 13% в четвертом квартале 2024 года. Данные действия позволили существенно снизить уровень рисков, что способствовало сохранению высокого качества ипотечных портфелей банков.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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недвижимость, финансы, банки, москва, рф, банк россия, банк россии
Недвижимость, Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, банк Россия, Банк России
00:18 16.04.2025
 
"Эксперт РА": доля проблемных ипотечных кредитов в России увеличится

"Эксперт РА": доля проблемных ипотечных кредитов в России вырастет до 0,8-1% к концу года

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Доля проблемных ипотечных кредитов в РФ увеличится до 0,8-1% к концу 2025 года на фоне высоких процентных ставок у отдельных рыночных заемщиков и инфляции, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
"Одновременно с ростом ипотечного портфеля в 2024 году на 10% наблюдалось и увеличение объема просроченных платежей на 57%. Несмотря на рост просроченной задолженности, ее доля в общем объеме ипотечного портфеля по итогам 2024-го остается на приемлемо низком уровне – около 0,5% против 0,3% годом ранее. Вместе с тем в условиях высоких уровня инфляции и процентных ставок у отдельных рыночных заемщиков мы ожидаем к концу текущего года дальнейшего увеличения доли проблемных кредитов до 0,8–1% в ипотечном портфеле на фоне замедления его роста", - говорится в обзоре "Ипотечное кредитование в 2025 году: рынок без рынка".
Отмечается, что снижение объемов досрочного погашения ипотечных кредитов также усиливает неопределенность в прогнозировании поведения заемщиков, затрудняя оценку реальных сроков возврата средств и управления денежными потоками, в результате чего банки дольше удерживают кредиты на балансе, что увеличивает общий уровень рисков.
"Однако даже при таком сценарии показатель останется в пределах исторических значений. Например, на 1 января 2020 года доля просроченной задолженности была порядка 0,9% – уровень, сопоставимый с текущим прогнозом. Благодаря мерам Банка России, таким как повышение макронадбавок и ужесточение требований к первоначальному взносу, ситуация остается контролируемой и не несет в себе критических угроз для банковской системы", - отметили эксперты.
Согласно данным обзора, доля кредитов, выданных заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН больше 80%), снизилась с 45% в четвертом квартале 2023 года до 13% в четвертом квартале 2024. Также сократилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%): с 50% во второй половине 2023 года до 13% в четвертом квартале 2024 года. Данные действия позволили существенно снизить уровень рисков, что способствовало сохранению высокого качества ипотечных портфелей банков.
 
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