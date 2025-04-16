https://1prime.ru/20250416/rada-856729884.html

Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине

Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ

Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине

Рада на Украине продлила всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа, сообщил в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T11:53+0300

2025-04-16T11:53+0300

2025-04-16T11:53+0300

политика

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рада на Украине продлила всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа, сообщил в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.Ранее в среду он же сообщил, что парламент проголосовал за продление режима военного положения на Украине на 90 дней - с 9 мая до 6 августа. Накануне Гончаренко* сообщал, что не поддержит продление сроков военного положения. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко** во вторник заявил, что Владимир Зеленский, злоупотребляя военным положением, узурпирует власть. Гончаренко* сообщил, что Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации, запись заседания украинского парламента он опубликовал на своем Youtube-канале. "Также я проголосовал против продолжения общей мобилизации. И снова единственный голос против - мой", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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