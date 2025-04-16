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Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы

Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы - 16.04.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы

Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с министром экономики Испании Карлосом Куэрпо призвал Мадрид нарастить оборонные расходы в рамках обязательств по... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T11:43+0300

2025-04-16T11:43+0300

2025-04-16T11:43+0300

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МАДРИД, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с министром экономики Испании Карлосом Куэрпо призвал Мадрид нарастить оборонные расходы в рамках обязательств по НАТО и отказаться от налога на цифровые услуги, говорится в заявлении американского ведомства. "Во время переговоров министр Бессент подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону со стороны Испании в контексте обязательств в НАТО. Он также отметил продолжающееся несогласие США с введённым Испанией и рядом других стран налогом на цифровые услуги, а также другими нетарифными барьерами", - отмечается в официальном коммюнике, опубликованном после встречи в Вашингтоне. Стороны также обсудили торговые отношения между США и Испанией. По словам Куэрпо, встреча прошла в "открытой и конструктивной атмосфере". Он подчеркнул, что со стороны американской администрации был подтверждён интерес к переговорам по отмене пошлин, введённых США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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сша, испания, дональд трамп, нато