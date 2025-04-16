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Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы
Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы - 16.04.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы
Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с министром экономики Испании Карлосом Куэрпо призвал Мадрид нарастить оборонные расходы в рамках обязательств по... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T11:43+0300
2025-04-16T11:43+0300
экономика
сша
испания
дональд трамп
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МАДРИД, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с министром экономики Испании Карлосом Куэрпо призвал Мадрид нарастить оборонные расходы в рамках обязательств по НАТО и отказаться от налога на цифровые услуги, говорится в заявлении американского ведомства. "Во время переговоров министр Бессент подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону со стороны Испании в контексте обязательств в НАТО. Он также отметил продолжающееся несогласие США с введённым Испанией и рядом других стран налогом на цифровые услуги, а также другими нетарифными барьерами", - отмечается в официальном коммюнике, опубликованном после встречи в Вашингтоне. Стороны также обсудили торговые отношения между США и Испанией. По словам Куэрпо, встреча прошла в "открытой и конструктивной атмосфере". Он подчеркнул, что со стороны американской администрации был подтверждён интерес к переговорам по отмене пошлин, введённых США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, испания, дональд трамп, нато
Экономика, США, ИСПАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО
11:43 16.04.2025
 
Глава Минфина США призвал Испанию нарастить оборонные расходы

Глава Минфина США Бессент призвал Испанию нарастить оборонные расходы

© flickr.com / tunguskaФлаг Испании
Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© flickr.com / tunguska
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МАДРИД, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с министром экономики Испании Карлосом Куэрпо призвал Мадрид нарастить оборонные расходы в рамках обязательств по НАТО и отказаться от налога на цифровые услуги, говорится в заявлении американского ведомства.
"Во время переговоров министр Бессент подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону со стороны Испании в контексте обязательств в НАТО. Он также отметил продолжающееся несогласие США с введённым Испанией и рядом других стран налогом на цифровые услуги, а также другими нетарифными барьерами", - отмечается в официальном коммюнике, опубликованном после встречи в Вашингтоне.
Стороны также обсудили торговые отношения между США и Испанией. По словам Куэрпо, встреча прошла в "открытой и конструктивной атмосфере". Он подчеркнул, что со стороны американской администрации был подтверждён интерес к переговорам по отмене пошлин, введённых США.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Минфин США усомнился в подписании соглашения по пошлинам за 90 дней
11:37
 
ЭкономикаСШАИСПАНИЯДональд ТрампНАТО
 
 
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