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В Москве выросло число ипотечных сделок в первом квартале

В Москве выросло число ипотечных сделок в первом квартале - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Москве выросло число ипотечных сделок в первом квартале

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в первом квартале 2025 года почти 29,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 8,6% больше... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T09:23+0300

2025-04-16T09:23+0300

2025-04-16T09:23+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в первом квартале 2025 года почти 29,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 8,6% больше результата января-марта прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в марте столичный Росреестр зафиксировал почти 10,4 тысячи ипотек - на 12,2% больше, чем в марте прошлого года. "Впервые с 2022 года число зарегистрированных ипотечных сделок в Москве за первый квартал превысило отметку в 29 тысяч. Тем не менее зафиксировано и незначительное снижение помесячной динамики февраля-марта примерно на 6%. Реагируя на изменения рынка, число оформленных кредитных сделок с первичной и вторичной недвижимостью в дальнейшем может показать умеренную динамику", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Игоря Майданова. Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи.

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недвижимость, бизнес, россия, москва, росреестр