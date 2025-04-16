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В России разработали беспилотник "Грузовик М500"

В России разработали беспилотник "Грузовик М500" - 16.04.2025, ПРАЙМ

В России разработали беспилотник "Грузовик М500"

Инженеры компании "Лаборатория будущего" разработали при поддержке фонда НТИ новую беспилотную авиационную систему "Грузовик М500", которая предназначена для... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T04:22+0300

2025-04-16T04:22+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Инженеры компании "Лаборатория будущего" разработали при поддержке фонда НТИ новую беспилотную авиационную систему "Грузовик М500", которая предназначена для дистанционной доставки грузов весом до 50 килограммов, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда НТИ. "Грузовик М500" может преодолевать расстояние до семи километров с максимальным весом на борту. При снижении нагрузки дальность полета увеличивается до 10 километров. Скорость полета составляет 40 километров в час при максимальной нагрузке и 60 километров в час без нее. Новая модель оснащена восемью электрическими двигателями и таким же количеством пропеллеров, тепловизионной камерой для работы ночью, видеокамерой, модулем сброса груза. Беспилотник разработан на смену применяемой сегодня БАС "Муравей", - рассказал коммерческий директор "Лаборатории будущего" Павел Камнев. По его словам, основная задача беспилотника - повысить грузоподъемность для расширения перечня доставляемых грузов. Так, БАС "Муравей" на протяжении 2024 года выполнял работы по доставке медицинских грузов до удаленных фельдшерско-акушерские пункты в ХМАО, тогда грузоподъемность составляла 10-15 килограммов. "В связи с расширением географии работ и востребованностью большей грузоподъемности был разработан и запущен в серию новый "Грузовик М500", который стал базовой моделью новой линейки грузовых дронов", - отметил представитель фонда НТИ. Также в эту линейку входят такие модели-тяжеловесы как "Грузовик М700" и "Грузовик М1000" с грузоподъемностью 70 и 100 килограммов соответственно. "В первую очередь "Грузовик М500" будет использоваться в рамках продолжения логистических миссий по доставке медикаментов и продуктов питания. Есть запрос на применение данных машин в порту Абу-Даби для доставки продовольственных грузов на суда, стоящие на рейде", - добавил Камнев.

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