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Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор
Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор - 16.04.2025, ПРАЙМ
Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор
Время дирижаблей в России возвращается, они подходят для полетов на Север, заявил конструктор авиационных двигателей, президент Академии авиации и... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T04:31+0300
2025-04-16T04:31+0300
россия
экономика
общество
москва
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Время дирижаблей в России возвращается, они подходят для полетов на Север, заявил конструктор авиационных двигателей, президент Академии авиации и воздухоплавания, профессор Виктор Чуйко в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о том, на чем можно летать в арктическую зону. "Во-первых, это малая авиация и вертолеты. Но обязательно двухтопливные. В центральной России заправился керосином - полетел. Возвращается назад - заправился газом. И стоит вспомнить о дирижаблях. Время их возвращается. В начале прошлого века они поднимались за счет водорода, а он взрывоопасен. Случались катастрофы. Дирижабли нового времени наполняются гелием. Он безопасен. А грузоподъемность может достигать 200 тонн", - рассказал он. Чуйко подчеркнул, что хоть у дирижабля и небольшая скорость, в пределах 100 километров в час, он может перевезти очень много груза, а корпус современного дирижабля можно делать из композитных материалов. Кроме того, президент Академии авиации и воздухоплавания отметил, что в правительстве России уже подписано распоряжение по разработке и внедрению дирижаблей.
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россия, общество , москва
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА
04:31 16.04.2025
 
Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор

Профессор Чуйко: время дирижаблей в России возвращается, они подходят для полетов на Север

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Время дирижаблей в России возвращается, они подходят для полетов на Север, заявил конструктор авиационных двигателей, президент Академии авиации и воздухоплавания, профессор Виктор Чуйко в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о том, на чем можно летать в арктическую зону.
"Во-первых, это малая авиация и вертолеты. Но обязательно двухтопливные. В центральной России заправился керосином - полетел. Возвращается назад - заправился газом. И стоит вспомнить о дирижаблях. Время их возвращается. В начале прошлого века они поднимались за счет водорода, а он взрывоопасен. Случались катастрофы. Дирижабли нового времени наполняются гелием. Он безопасен. А грузоподъемность может достигать 200 тонн", - рассказал он.
Чуйко подчеркнул, что хоть у дирижабля и небольшая скорость, в пределах 100 километров в час, он может перевезти очень много груза, а корпус современного дирижабля можно делать из композитных материалов.
Кроме того, президент Академии авиации и воздухоплавания отметил, что в правительстве России уже подписано распоряжение по разработке и внедрению дирижаблей.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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