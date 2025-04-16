https://1prime.ru/20250416/rossija-856719180.html

Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор

Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор - 16.04.2025, ПРАЙМ

Время дирижаблей в России возвращается, заявил конструктор

Время дирижаблей в России возвращается, они подходят для полетов на Север, заявил конструктор авиационных двигателей, президент Академии авиации и... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T04:31+0300

2025-04-16T04:31+0300

2025-04-16T04:31+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Время дирижаблей в России возвращается, они подходят для полетов на Север, заявил конструктор авиационных двигателей, президент Академии авиации и воздухоплавания, профессор Виктор Чуйко в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о том, на чем можно летать в арктическую зону. "Во-первых, это малая авиация и вертолеты. Но обязательно двухтопливные. В центральной России заправился керосином - полетел. Возвращается назад - заправился газом. И стоит вспомнить о дирижаблях. Время их возвращается. В начале прошлого века они поднимались за счет водорода, а он взрывоопасен. Случались катастрофы. Дирижабли нового времени наполняются гелием. Он безопасен. А грузоподъемность может достигать 200 тонн", - рассказал он. Чуйко подчеркнул, что хоть у дирижабля и небольшая скорость, в пределах 100 километров в час, он может перевезти очень много груза, а корпус современного дирижабля можно делать из композитных материалов. Кроме того, президент Академии авиации и воздухоплавания отметил, что в правительстве России уже подписано распоряжение по разработке и внедрению дирижаблей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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