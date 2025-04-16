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Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов

Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов - 16.04.2025, ПРАЙМ

Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов

Россияне в первом квартале 2025 года чаще всего покупали бытовую и цифровую технику китайских брендов, на втором месте - марки из РФ и Белоруссии, говорится в... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T03:49+0300

2025-04-16T03:49+0300

2025-04-16T03:49+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года чаще всего покупали бытовую и цифровую технику китайских брендов, на втором месте - марки из РФ и Белоруссии, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Банк "Русский стандарт" изучил спрос россиян на бытовую и цифровую технику популярных мировых брендов в первом квартале текущего года. Лидерство в очередной раз – у Китая", - говорится в исследовании, в рамках которого эксперты проанализировали покупки бытовой и цифровой техники самых популярных мировых брендов, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка. Отмечается, что доля китайской техники среди покупок бытовых и цифровых товаров у россиян в первом квартале составила 27%, годом ранее эта доля была немного выше – 29%. По данным исследования, второе место у техники из России и Белоруссии. "Доля кассовых чеков, где встречалась такая бытовая техника и электроника, составила 24%. Годом ранее показатель составлял 28%", - сказано в материалах банка. Аналитики выяснили, что третье место занимают корейские бренды бытовой и цифровой техники с долей 23%. При этом отмечается рост относительно первого квартала 2024 года, когда показатель был на уровне 19%. "Далее следует техника из стран Европы с долей в 18%. При этом в первом квартале 2024 года показатель был 15%", - указывается в материалах. Замыкают пятерку лидеров американские и японские бренды, отмечают аналитики. По данным банка, доли покупок такой техники в первом квартале 2025 года составили по 4%, годом ранее у Америки было 5%, а у Японии показатель не изменился.

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бизнес, россия, белоруссия, европа, япония