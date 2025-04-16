Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/rossijane-856718816.html
Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов
Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов - 16.04.2025, ПРАЙМ
Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов
Россияне в первом квартале 2025 года чаще всего покупали бытовую и цифровую технику китайских брендов, на втором месте - марки из РФ и Белоруссии, говорится в... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T03:49+0300
2025-04-16T03:49+0300
бизнес
экономика
россия
белоруссия
европа
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856718816.jpg?1744764575
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года чаще всего покупали бытовую и цифровую технику китайских брендов, на втором месте - марки из РФ и Белоруссии, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Банк "Русский стандарт" изучил спрос россиян на бытовую и цифровую технику популярных мировых брендов в первом квартале текущего года. Лидерство в очередной раз – у Китая", - говорится в исследовании, в рамках которого эксперты проанализировали покупки бытовой и цифровой техники самых популярных мировых брендов, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка. Отмечается, что доля китайской техники среди покупок бытовых и цифровых товаров у россиян в первом квартале составила 27%, годом ранее эта доля была немного выше – 29%. По данным исследования, второе место у техники из России и Белоруссии. "Доля кассовых чеков, где встречалась такая бытовая техника и электроника, составила 24%. Годом ранее показатель составлял 28%", - сказано в материалах банка. Аналитики выяснили, что третье место занимают корейские бренды бытовой и цифровой техники с долей 23%. При этом отмечается рост относительно первого квартала 2024 года, когда показатель был на уровне 19%. "Далее следует техника из стран Европы с долей в 18%. При этом в первом квартале 2024 года показатель был 15%", - указывается в материалах. Замыкают пятерку лидеров американские и японские бренды, отмечают аналитики. По данным банка, доли покупок такой техники в первом квартале 2025 года составили по 4%, годом ранее у Америки было 5%, а у Японии показатель не изменился.
белоруссия
европа
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, европа, япония
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ
03:49 16.04.2025
 
Россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов

"Русский стандарт": россияне чаще всего покупали бытовую технику китайских брендов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале 2025 года чаще всего покупали бытовую и цифровую технику китайских брендов, на втором месте - марки из РФ и Белоруссии, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Банк "Русский стандарт" изучил спрос россиян на бытовую и цифровую технику популярных мировых брендов в первом квартале текущего года. Лидерство в очередной раз – у Китая", - говорится в исследовании, в рамках которого эксперты проанализировали покупки бытовой и цифровой техники самых популярных мировых брендов, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка.
Отмечается, что доля китайской техники среди покупок бытовых и цифровых товаров у россиян в первом квартале составила 27%, годом ранее эта доля была немного выше – 29%.
По данным исследования, второе место у техники из России и Белоруссии. "Доля кассовых чеков, где встречалась такая бытовая техника и электроника, составила 24%. Годом ранее показатель составлял 28%", - сказано в материалах банка.
Аналитики выяснили, что третье место занимают корейские бренды бытовой и цифровой техники с долей 23%. При этом отмечается рост относительно первого квартала 2024 года, когда показатель был на уровне 19%.
"Далее следует техника из стран Европы с долей в 18%. При этом в первом квартале 2024 года показатель был 15%", - указывается в материалах.
Замыкают пятерку лидеров американские и японские бренды, отмечают аналитики. По данным банка, доли покупок такой техники в первом квартале 2025 года составили по 4%, годом ранее у Америки было 5%, а у Японии показатель не изменился.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯЕВРОПАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала