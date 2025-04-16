Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250416/rst-856737397.html
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде - 16.04.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде
Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:35+0300
2025-04-16T13:35+0300
туризм
бизнес
россия
хургада
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/17/837721727_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_9f3e4500f2fdaab22580f35843cb8990.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. "Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную. "Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.
https://1prime.ru/20250329/krym-856213923.html
хургада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/17/837721727_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_2b8ee48ba116bbd7d39a0c7ac19aa9b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, хургада, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Хургада, Российский союз туриндустрии
13:35 16.04.2025
 
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде

РСТ: ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкХургада, Египет
Хургада, Египет - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады.
"Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.
"Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым
29 марта, 08:32
 
ТуризмБизнесРОССИЯХургадаРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала