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В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде - 16.04.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде
Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:35+0300
2025-04-16T13:35+0300
2025-04-16T13:35+0300
туризм
бизнес
россия
хургада
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. "Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную. "Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.
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туризм, бизнес, россия, хургада, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Хургада, Российский союз туриндустрии
В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде
РСТ: ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады.
"Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.
"Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.
В АТОР отметили, что туристы стали активнее бронировать летние туры в Крым