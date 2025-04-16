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В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде

В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде - 16.04.2025, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Хургаде

Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:35+0300

2025-04-16T13:35+0300

2025-04-16T13:35+0300

туризм

бизнес

россия

хургада

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. "Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную. "Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.

https://1prime.ru/20250329/krym-856213923.html

хургада

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туризм, бизнес, россия, хургада, российский союз туриндустрии