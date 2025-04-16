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Рубль снижается против юаня - 16.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250416/rubl-856749425.html
Рубль снижается против юаня
Рубль снижается против юаня - 16.04.2025, ПРАЙМ
Рубль снижается против юаня
Курс рубля в среду днем снижается против юаня на Московской бирже, хотя с утра немного прибавлял, следует из данных Московской биржи. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:23+0300
2025-04-16T18:24+0300
экономика
мосбиржа
рубль
юань
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду днем снижается против юаня на Московской бирже, хотя с утра немного прибавлял, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.02 мск повышался на 7 копеек, до 11,3 рубля. Повышение составило 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,2-11,36 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,67 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,493 против 7,307 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. На форексе доллар котируется по 82,6 рубля. РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС Рубль днем в среду снижается против юаня на Мосбирже, хотя утром демонстрировал попытки роста. При этом юань остается в довольно узком коридоре. "Давление на курс рубля могло оказать заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что ЦБ имеет замечания по поводу очередного продления истекающего в конце апреля президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров. По его словам, пролонгацию меры поддержало правительство, однако Банк России считает, что "при нынешней ситуации" этого делать не нужно", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,11% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,04% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.01 мск росла на 1,6%, до 65,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В отсутствии принципиально значимых геополитических новостей курс пока может продолжить двигаться в диапазоне 11,15-11,35 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль остается слишком дорогим с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Эта ситуация будет лишь ухудшаться по мере того, как достигнутые в результате недавнего обвала низкие уровни нефтяных цен через 1–2 месяца существенно сократят экспортную выручку. Первой целью восстановления курса может выступить уровень 11,5 рубля за юань. Правда, этому способно воспрепятстовать приближение налогового периода, пик которого приходится на 25 и 28 апреля", - добавляет он.
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мосбиржа, рубль, юань
Экономика, Мосбиржа, рубль, юань
18:23 16.04.2025 (обновлено: 18:24 16.04.2025)
 
Рубль снижается против юаня

Мосбиржа: рубль снижается против юаня после утренних попыток роста

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в среду днем снижается против юаня на Московской бирже, хотя с утра немного прибавлял, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.02 мск повышался на 7 копеек, до 11,3 рубля. Повышение составило 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,2-11,36 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,67 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,493 против 7,307 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,5%. На форексе доллар котируется по 82,6 рубля.
РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС
Рубль днем в среду снижается против юаня на Мосбирже, хотя утром демонстрировал попытки роста. При этом юань остается в довольно узком коридоре.
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Юань дешевеет к рублю на Мосбирже в первые часы торгов вторника
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"Давление на курс рубля могло оказать заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что ЦБ имеет замечания по поводу очередного продления истекающего в конце апреля президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров. По его словам, пролонгацию меры поддержало правительство, однако Банк России считает, что "при нынешней ситуации" этого делать не нужно", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,11% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,04% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.01 мск росла на 1,6%, до 65,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 99,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В отсутствии принципиально значимых геополитических новостей курс пока может продолжить двигаться в диапазоне 11,15-11,35 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Рубль остается слишком дорогим с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Эта ситуация будет лишь ухудшаться по мере того, как достигнутые в результате недавнего обвала низкие уровни нефтяных цен через 1–2 месяца существенно сократят экспортную выручку. Первой целью восстановления курса может выступить уровень 11,5 рубля за юань. Правда, этому способно воспрепятстовать приближение налогового периода, пик которого приходится на 25 и 28 апреля", - добавляет он.
 
ЭкономикаМосбиржарубльюань
 
 
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