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Российский рынок акций перешел к снижению - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению - 16.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению
Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение в начале основной торговой сессии среды после утреннего открытия в плюсе, при этом пробив круглую... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:20+0300
2025-04-16T10:20+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение в начале основной торговой сессии среды после утреннего открытия в плюсе, при этом пробив круглую отметку по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 2 797,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опускается на 0,31%, до 1 147,53 пункта. Сильно дешевеют акции "Русснефти" (-2,14%), "Самолета" (-1,79%), "Мечела" (-1,67%), АФК "Система" (-1,66%), ПИКа (-1,53%). Дорожают акции "Полюса" (+2%), "Селигдара" (+1,56%), "Абрау Дюрсо" (+0,65%), "Соллерса" (+0,53%), "Вуш Холдинга" (+0,21%). "В среду, учитывая сохраняющуюся слабость рынка нефти и отсутствие явных поддерживающих новостей, спрос на ключевые "фишки" остаться сегментированным... Из интересных идей на сегодня в экспортерах выделяем золотопроизводителей, способных продолжить рост ввиду обновления ценами на золото рекордных уровней", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Нет новостей - нет и роста", - заключает Владислав Антонов из BitRiver.
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рынки, торги, акции, москва, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА, Мосбиржа
10:20 16.04.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению

Рынок акций РФ переходит к снижению, опустившись ниже 2800 п. по основному индексу

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение в начале основной торговой сессии среды после утреннего открытия в плюсе, при этом пробив круглую отметку по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 2 797,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях опускается на 0,31%, до 1 147,53 пункта.
Сильно дешевеют акции "Русснефти" (-2,14%), "Самолета" (-1,79%), "Мечела" (-1,67%), АФК "Система" (-1,66%), ПИКа (-1,53%).
Дорожают акции "Полюса" (+2%), "Селигдара" (+1,56%), "Абрау Дюрсо" (+0,65%), "Соллерса" (+0,53%), "Вуш Холдинга" (+0,21%).
"В среду, учитывая сохраняющуюся слабость рынка нефти и отсутствие явных поддерживающих новостей, спрос на ключевые "фишки" остаться сегментированным... Из интересных идей на сегодня в экспортерах выделяем золотопроизводителей, способных продолжить рост ввиду обновления ценами на золото рекордных уровней", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Нет новостей - нет и роста", - заключает Владислав Антонов из BitRiver.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Юань открыл торги в среду ростом
10:03
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииМОСКВАМосбиржа
 
 
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