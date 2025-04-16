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Российский рынок акций вернулся к росту
Российский рынок акций вернулся к росту - 16.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вернулся к росту
Российский рынок акций днем вернулся к росту после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:28+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем вернулся к росту после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,96% - до 2 832,51 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,97% - до 65,3 доллара за баррель. ФАКТОРЫ РОСТА Рынок восстанавливается на фоне роста цен на нефть и относительного затишья на геополитическом фронте, комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Динамика прошлых двух недель во фьючерсах на Brent сопровождалась повышенными объемами торгов, что может сигнализировать об окончании падения и активизации покупателей в районе 60 долларов за баррель, говорит Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня в фокусе – аукционы Минфина, на которых будут предлагаться два долгосрочных выпуска, а также данные по недельной инфляции", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Индекс Мосбиржи в отсутствие особо важных новостей растет к середине дня в среду… Лучше рынка чувствуют себя золотодобытчики, позитивным фоном выступают котировки цен на золото", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ "Акции российских золотодобывающих компаний движутся вверх вслед за котировками драгметалла, который дорожает, установив новый исторический максимум на отметке 3333 доллара за тройскую унцию на фоне экономической неопределенности из-за торговых войн. Повышение цен на золото позитивно сказывается на операционных и финансовых показателях его производителей", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста — акции "Селигдара" (+3,01%), расписки Ozon (+2,5%), ВТБ (+2,08%), "Совкомфлота" (+2,02%), "Полюса" (+1,59%). В лидерах снижения — акции ВК (-1,13%), ОВК (-0,79%), ДВМП (-0,78%), "Сегежи" (-0,76%), ЛСР (-0,65%). "Ценные бумаги ВК остаются под давлением ожидаемой допэмиссии, так как она размоет доли их держателей и сократит прибыль на акцию", - отметил Чернов. ПРОГНОЗЫ Смирнов ожидает закрытия рынка в зеленой зоне. Чернов прогнозирует, что индекс Мосбиржи закроется в диапазоне 2800–2850 пунктов.
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рынки, торги, акции, москва, brent
Экономика, Рынки, Торги, Акции, МОСКВА, Brent
Российский рынок акций вернулся к росту
Рынок акций РФ вернулся к росту после разнонаправленной динамики в начале дня
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем вернулся к росту после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,96% - до 2 832,51 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,97% - до 65,3 доллара за баррель.
Рынок восстанавливается на фоне роста цен на нефть и относительного затишья на геополитическом фронте, комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
Динамика прошлых двух недель во фьючерсах на Brent сопровождалась повышенными объемами торгов, что может сигнализировать об окончании падения и активизации покупателей в районе 60 долларов за баррель, говорит Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
"Сегодня в фокусе – аукционы Минфина, на которых будут предлагаться два долгосрочных выпуска, а также данные по недельной инфляции", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"Индекс Мосбиржи в отсутствие особо важных новостей растет к середине дня в среду… Лучше рынка чувствуют себя золотодобытчики, позитивным фоном выступают котировки цен на золото", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Акции российских золотодобывающих компаний движутся вверх вслед за котировками драгметалла, который дорожает, установив новый исторический максимум на отметке 3333 доллара за тройскую унцию на фоне экономической неопределенности из-за торговых войн. Повышение цен на золото позитивно сказывается на операционных и финансовых показателях его производителей", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах роста — акции "Селигдара" (+3,01%), расписки Ozon (+2,5%), ВТБ (+2,08%), "Совкомфлота" (+2,02%), "Полюса" (+1,59%).
В лидерах снижения — акции ВК (-1,13%), ОВК (-0,79%), ДВМП (-0,78%), "Сегежи" (-0,76%), ЛСР (-0,65%).
"Ценные бумаги ВК остаются под давлением ожидаемой допэмиссии, так как она размоет доли их держателей и сократит прибыль на акцию", - отметил Чернов.
Смирнов ожидает закрытия рынка в зеленой зоне.
Чернов прогнозирует, что индекс Мосбиржи закроется в диапазоне 2800–2850 пунктов.
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию в минусе