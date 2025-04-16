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Российский рынок акций вернулся к росту

Российский рынок акций вернулся к росту - 16.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вернулся к росту

Российский рынок акций днем вернулся к росту после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:28+0300

2025-04-16T15:28+0300

2025-04-16T15:28+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций днем вернулся к росту после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,96% - до 2 832,51 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,97% - до 65,3 доллара за баррель. ФАКТОРЫ РОСТА Рынок восстанавливается на фоне роста цен на нефть и относительного затишья на геополитическом фронте, комментирует Гордей Смирнов из ФГ "Финам". Динамика прошлых двух недель во фьючерсах на Brent сопровождалась повышенными объемами торгов, что может сигнализировать об окончании падения и активизации покупателей в районе 60 долларов за баррель, говорит Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Сегодня в фокусе – аукционы Минфина, на которых будут предлагаться два долгосрочных выпуска, а также данные по недельной инфляции", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "Индекс Мосбиржи в отсутствие особо важных новостей растет к середине дня в среду… Лучше рынка чувствуют себя золотодобытчики, позитивным фоном выступают котировки цен на золото", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ "Акции российских золотодобывающих компаний движутся вверх вслед за котировками драгметалла, который дорожает, установив новый исторический максимум на отметке 3333 доллара за тройскую унцию на фоне экономической неопределенности из-за торговых войн. Повышение цен на золото позитивно сказывается на операционных и финансовых показателях его производителей", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста — акции "Селигдара" (+3,01%), расписки Ozon (+2,5%), ВТБ (+2,08%), "Совкомфлота" (+2,02%), "Полюса" (+1,59%). В лидерах снижения — акции ВК (-1,13%), ОВК (-0,79%), ДВМП (-0,78%), "Сегежи" (-0,76%), ЛСР (-0,65%). "Ценные бумаги ВК остаются под давлением ожидаемой допэмиссии, так как она размоет доли их держателей и сократит прибыль на акцию", - отметил Чернов. ПРОГНОЗЫ Смирнов ожидает закрытия рынка в зеленой зоне. Чернов прогнозирует, что индекс Мосбиржи закроется в диапазоне 2800–2850 пунктов.

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рынки, торги, акции, москва, brent