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США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров - 16.04.2025, ПРАЙМ
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США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров
США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров - 16.04.2025, ПРАЙМ
США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров
США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:38+0300
2025-04-16T17:38+0300
политика
сша
иран
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из реестра американского минфина. Так, в разделе санкций Минфина против Ирана было добавлено семь юридических лиц и пять суден, занимающихся перевозкой нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно под камерунским. В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится субботу. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://1prime.ru/20250415/sanktsii-856714714.html
сша
иран
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сша, иран
Политика, США, ИРАН
17:38 16.04.2025
 
США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров

Минфин: США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из реестра американского минфина.
Так, в разделе санкций Минфина против Ирана было добавлено семь юридических лиц и пять суден, занимающихся перевозкой нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно под камерунским.
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится субботу.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
США сняли санкции с главы кабинета премьер-министра Венгрии
Вчера, 22:14
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
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