https://1prime.ru/20250416/sanktsii-856747985.html

США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров

США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров - 16.04.2025, ПРАЙМ

США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров

США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T17:38+0300

2025-04-16T17:38+0300

2025-04-16T17:38+0300

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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. США незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров с Тегераном по ядерному досье расширили санкции против якобы теневого флота Ирана, следует из реестра американского минфина. Так, в разделе санкций Минфина против Ирана было добавлено семь юридических лиц и пять суден, занимающихся перевозкой нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно под камерунским. В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится субботу. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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