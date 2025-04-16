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"Сбер" снизит ставки по потребкредитам для зарплатных клиентов
"Сбер" снизит ставки по потребкредитам для зарплатных клиентов - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Сбер" снизит ставки по потребкредитам для зарплатных клиентов
Сбербанк с 16 апреля снижает ставки по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на 2 процентных пункта, минимальная теперь - 24,9%, сообщил банк. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:15+0300
2025-04-16T10:15+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сбербанк с 16 апреля снижает ставки по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на 2 процентных пункта, минимальная теперь - 24,9%, сообщил банк. "Сбер с 16 апреля увеличивает дисконт по потребительским кредитам до 2 п.п. для зарплатных клиентов", - сказано в сообщении. Указывается, что с учетом всех скидок минимальная ставка по кредиту составляет 24,9% для клиентов, которые получают заработную плату на карту Сбербанка или являются пользователями сервиса "Как Зарплатный".
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банки, финансы, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк
"Сбер" снизит ставки по потребкредитам для зарплатных клиентов
"Сбер" снижает ставки по потребкредитам для зарплатных клиентов на 2 п.п.
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сбербанк с 16 апреля снижает ставки по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на 2 процентных пункта, минимальная теперь - 24,9%, сообщил банк.
"Сбер с 16 апреля увеличивает дисконт по потребительским кредитам до 2 п.п. для зарплатных клиентов", - сказано в сообщении.
Указывается, что с учетом всех скидок минимальная ставка по кредиту составляет 24,9% для клиентов, которые получают заработную плату на карту Сбербанка или являются пользователями сервиса "Как Зарплатный".
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