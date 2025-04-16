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В СВР объяснили, как разлад между ЕС и США сближает Вашингтон с Москвой - 16.04.2025, ПРАЙМ
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В СВР объяснили, как разлад между ЕС и США сближает Вашингтон с Москвой
В СВР объяснили, как разлад между ЕС и США сближает Вашингтон с Москвой - 16.04.2025, ПРАЙМ
В СВР объяснили, как разлад между ЕС и США сближает Вашингтон с Москвой
Специалисты считают, что нынешний разлад между США и ЕС становится фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, заявило пресс-бюро... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:15+0300
2025-04-16T17:18+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Специалисты считают, что нынешний разлад между США и ЕС становится фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Ретроспективный анализ политики западных государств свидетельствует об "исторической предрасположенности" Европы к различным формам тоталитаризма, который периодически продуцирует разрушительные конфликты глобального масштаба. По мнению специалистов, нынешний разлад в отношениях между США и странами Евросоюза, обвиняющими Дональда Трампа в авторитаризме, становится на фоне предстоящего 80-летнего юбилея Побе­ды в Великой Отечественной войне фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, как это уже не раз бывало в прошлом", - говорится в заявлении.Также указывается, что зарубежные эксперты выражают надежду на новое объединение усилий России и США, способных предотвратить глобальный конфликт, противостоя возможным провокациям со стороны как киевского режима, так и европейцев, за которыми традиционно стоит Великобритания."Что же касается российско-американских отношений в контексте прошлых и нынешних событий, то в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией", - говорится в заявлении.Вместе с тем пресс-бюро сообщило, что в консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества."В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Д. Трампа элиту Великобритании", - говорится в заявлении."Профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс вполне доказательно утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида. Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям", - отмечает пресс-бюро СВР.
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ес, сша, россия
Политика, ЕС, США, РОССИЯ
17:15 16.04.2025 (обновлено: 17:18 16.04.2025)
 
В СВР объяснили, как разлад между ЕС и США сближает Вашингтон с Москвой

СВР: разлад между ЕС и США способствует сближение Вашингтона с Москвой

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Специалисты считают, что нынешний разлад между США и ЕС становится фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Ретроспективный анализ политики западных государств свидетельствует об "исторической предрасположенности" Европы к различным формам тоталитаризма, который периодически продуцирует разрушительные конфликты глобального масштаба. По мнению специалистов, нынешний разлад в отношениях между США и странами Евросоюза, обвиняющими Дональда Трампа в авторитаризме, становится на фоне предстоящего 80-летнего юбилея Побе­ды в Великой Отечественной войне фактором, способствующим ситуативному сближению Вашингтона и Москвы, как это уже не раз бывало в прошлом", - говорится в заявлении.
Также указывается, что зарубежные эксперты выражают надежду на новое объединение усилий России и США, способных предотвратить глобальный конфликт, противостоя возможным провокациям со стороны как киевского режима, так и европейцев, за которыми традиционно стоит Великобритания.
"Что же касается российско-американских отношений в контексте прошлых и нынешних событий, то в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией", - говорится в заявлении.
Вместе с тем пресс-бюро сообщило, что в консервативных экспертных кругах США называют элиту Великобритании "весьма склонной" к совершению самых тяжких преступлений против человечества.
"В консервативных экспертных кругах США называют весьма склонной к совершению самых тяжких преступлений против человечества упоминавшуюся представителем Д. Трампа элиту Великобритании", - говорится в заявлении.
"Профессор Гарвардского университета Кэролайн Элкинс вполне доказательно утверждает, что тоталитарный режим гитлеровской Германии заимствовал именно у англичан идею создания концентрационных лагерей и практику геноцида. Подчеркивается, что британский "либеральный империализм" является более устойчивой и от этого еще более разрушительной силой, чем фашизм, поскольку обладает "идеологической эластичностью", способностью в выгодном плане искажать факты, скрывать реалии и приспосабливаться к новым условиям", - отмечает пресс-бюро СВР.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
В СВР сообщили о попытках спецслужб Запада расшатать Союзное государство
Вчера, 18:41
 
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