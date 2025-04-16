Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/sdelka-856739782.html
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие
"Полюс" заключил соглашение о продаже "Южуралзолоту" (ЮГК) предприятия, владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле в Красноярском крае,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:44+0300
2025-04-16T14:44+0300
экономика
пао "полюс"
сделка
южуралзолото
https://cdnn.1prime.ru/img/75951/32/759513235_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_5e3dfb86208e5d6a297c67e44a92b819.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Полюс" заключил соглашение о продаже "Южуралзолоту" (ЮГК) предприятия, владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле в Красноярском крае, сообщила компания. "Полюс" объявляет о заключении 15 апреля его дочерним обществом соглашения о продаже группе компаний ЮГК доли размером 100% в уставном капитале ООО "Марокское", владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле. Актив расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края и находится на ранней стадии геологоразведки", - сообщила компания. Как пояснили в "Полюсе", решение о продаже поисковых лицензий было принято в рамках реализуемой стратегии компании, направленной на оптимизацию портфеля геологоразведочных активов. "Полюс" - крупнейшее золотодобывающее предприятие в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний мира. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.
https://1prime.ru/20250310/dividendy-855638620.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75951/32/759513235_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_fd152d4fd6212d312c8d317121bd0c8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пао "полюс", сделка, южуралзолото
Экономика, ПАО "Полюс", сделка, Южуралзолото
14:44 16.04.2025
 
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие

"Полюс" продаст ЮГК геологоразведочное предприятие в Красноярском крае

© www.polyusgold.comПолюс Золото
Полюс Золото
© www.polyusgold.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Полюс" заключил соглашение о продаже "Южуралзолоту" (ЮГК) предприятия, владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле в Красноярском крае, сообщила компания.
"Полюс" объявляет о заключении 15 апреля его дочерним обществом соглашения о продаже группе компаний ЮГК доли размером 100% в уставном капитале ООО "Марокское", владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле. Актив расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края и находится на ранней стадии геологоразведки", - сообщила компания.
Как пояснили в "Полюсе", решение о продаже поисковых лицензий было принято в рамках реализуемой стратегии компании, направленной на оптимизацию портфеля геологоразведочных активов.
Вывеска компании Polyus на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года
10 марта, 15:22
"Полюс" - крупнейшее золотодобывающее предприятие в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний мира. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.
 
ЭкономикаПАО "Полюс"сделкаЮжуралзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала