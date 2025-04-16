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"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие
"Полюс" заключил соглашение о продаже "Южуралзолоту" (ЮГК) предприятия, владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле в Красноярском крае,... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:44+0300
2025-04-16T14:44+0300
2025-04-16T14:44+0300
экономика
пао "полюс"
сделка
южуралзолото
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Полюс" заключил соглашение о продаже "Южуралзолоту" (ЮГК) предприятия, владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле в Красноярском крае, сообщила компания. "Полюс" объявляет о заключении 15 апреля его дочерним обществом соглашения о продаже группе компаний ЮГК доли размером 100% в уставном капитале ООО "Марокское", владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле. Актив расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края и находится на ранней стадии геологоразведки", - сообщила компания. Как пояснили в "Полюсе", решение о продаже поисковых лицензий было принято в рамках реализуемой стратегии компании, направленной на оптимизацию портфеля геологоразведочных активов. "Полюс" - крупнейшее золотодобывающее предприятие в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний мира. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.
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пао "полюс", сделка, южуралзолото
Экономика, ПАО "Полюс", сделка, Южуралзолото
"Полюс" продаст "Южуралзолоту" геологоразведочное предприятие
"Полюс" продаст ЮГК геологоразведочное предприятие в Красноярском крае
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Полюс" заключил соглашение о продаже "Южуралзолоту" (ЮГК) предприятия, владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле в Красноярском крае, сообщила компания.
"Полюс" объявляет о заключении 15 апреля его дочерним обществом соглашения о продаже группе компаний ЮГК доли размером 100% в уставном капитале ООО "Марокское", владеющего поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном поле. Актив расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края и находится на ранней стадии геологоразведки", - сообщила компания.
Как пояснили в "Полюсе", решение о продаже поисковых лицензий было принято в рамках реализуемой стратегии компании, направленной на оптимизацию портфеля геологоразведочных активов.
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"Полюс" - крупнейшее золотодобывающее предприятие в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний мира. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии и включают в себя пять действующих рудников и ряд проектов в стадии строительства и развития.