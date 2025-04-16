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"В обмен на признание". Раскрыта возможная сделка России с Польшей
"В обмен на признание". Раскрыта возможная сделка России с Польшей - 16.04.2025, ПРАЙМ
"В обмен на признание". Раскрыта возможная сделка России с Польшей
Москва может заключить сделку с Варшавой. В обмен на официальное признание территориальных приобретений России Польша может получить Львов. Возможно, неслучайно | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T18:18+0300
2025-04-16T18:18+0300
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политика
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Москва может заключить сделку с Варшавой. В обмен на официальное признание территориальных приобретений России Польша может получить Львов. Возможно, неслучайно президент РФ Владимир Путин не так давно назвал Львов "польским городом". Такое предположение высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя заявление премьера Польши Дональда Туска о намерении его страны зарабатывать на Украине. Слова политолога приводит издание "Военное дело".Как отметил Ищенко, на Украине трудно заработать, ведь у самой "Незалежной" денег нет, и их можно получить, лишь оставляя себе часть финансовой помощи, которую направляет Киеву Европа."Территории украинские теоретически Польша может получить. Но об этом надо договариваться Польше с Россией", - подчеркнул политолог, напомнив, что в свое время Путин намекал об этом Польше, назвав Львов польским городом. По мнению Ищенко, чтобы Польша что-либо получила от Украины, она в обязательном порядке должна что-либо предложить взамен, к примеру, официальное признание территориальных приобретений Российской Федерации."Чтобы что-то получить за это надо бороться. Если бы Польша была сверхдержавой, а Россия Польшей, тогда бы они могли диктовать условия. Но Польша не сверхдержава", - сказал политолог. Напомнив пословицу "амбиции должны отвечать амуниции" и констатировав, что у Польши многовато амбиций при отсутствии амуниции, Ищенко подытожил: "Это касается не только Польши, но и всего Евросоюза. Пора начинать жить в реальности, а Европа живет в какой-то своей реальности. А две реальности — это уже шизофрения".
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Территории, признание, Польша, ЛЬВОВ
"В обмен на признание". Раскрыта возможная сделка России с Польшей
Политолог Ищенко объяснил, как Польша может получить украинскую территорию
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ.
Москва может заключить сделку с Варшавой. В обмен на официальное признание территориальных приобретений России Польша может получить Львов. Возможно, неслучайно президент РФ Владимир Путин не так давно назвал Львов "польским городом". Такое предположение высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя заявление премьера Польши Дональда Туска о намерении его страны зарабатывать на Украине. Слова политолога приводит издание "Военное дело"
.
Как отметил Ищенко, на Украине трудно заработать, ведь у самой "Незалежной" денег нет, и их можно получить, лишь оставляя себе часть финансовой помощи, которую направляет Киеву Европа.
"Территории украинские теоретически Польша может получить. Но об этом надо договариваться Польше с Россией", - подчеркнул политолог, напомнив, что в свое время Путин намекал об этом Польше, назвав Львов польским городом.
По мнению Ищенко, чтобы Польша что-либо получила от Украины, она в обязательном порядке должна что-либо предложить взамен, к примеру, официальное признание территориальных приобретений Российской Федерации.
Польша хочет зарабатывать на восстановлении Украины, заявил Туск
"Чтобы что-то получить за это надо бороться. Если бы Польша была сверхдержавой, а Россия Польшей, тогда бы они могли диктовать условия. Но Польша не сверхдержава", - сказал политолог.
Напомнив пословицу "амбиции должны отвечать амуниции" и констатировав, что у Польши многовато амбиций при отсутствии амуниции, Ищенко подытожил: "Это касается не только Польши, но и всего Евросоюза. Пора начинать жить в реальности, а Европа живет в какой-то своей реальности. А две реальности — это уже шизофрения".