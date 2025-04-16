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В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС

В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС

Первый международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Омске, сообщила пресс-служба правительства Омской области. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:40+0300

2025-04-16T14:40+0300

2025-04-16T14:40+0300

экономика

россия

омск

шос

форум

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ОМСК, 16 апр - ПРАЙМ. Первый международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Омске, сообщила пресс-служба правительства Омской области. Пресс-служба уточнила, что мероприятие объединило представителей государственных структур, бизнеса, научного сообщества, дипломатических ведомств, экспертов из России и ряда других стран. "Первый международный форум устойчивого развития стран ШОС стартовал в Омске, открыв диалоговую платформу высокого уровня, призванную определить вектор совместного движения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в условиях глобальных вызовов. На открытии форума к его участникам обратился министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников", - написала пресс-служба регионального правительства. На площадках форума будут обсуждаться темы "зеленого" развития регионов, реализации национальных проектов, планов адаптации к изменениям климата, добавила пресс-служба.

https://1prime.ru/20250127/shos-854461920.html

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россия, омск, шос, форум