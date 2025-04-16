Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/shos-856739534.html
В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС
В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС - 16.04.2025, ПРАЙМ
В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС
Первый международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Омске, сообщила пресс-служба правительства Омской области. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:40+0300
2025-04-16T14:40+0300
экономика
россия
омск
шос
форум
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/11/840971122_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b499a7655208ba769fb756dcdb31d0a7.jpg
ОМСК, 16 апр - ПРАЙМ. Первый международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Омске, сообщила пресс-служба правительства Омской области. Пресс-служба уточнила, что мероприятие объединило представителей государственных структур, бизнеса, научного сообщества, дипломатических ведомств, экспертов из России и ряда других стран. "Первый международный форум устойчивого развития стран ШОС стартовал в Омске, открыв диалоговую платформу высокого уровня, призванную определить вектор совместного движения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в условиях глобальных вызовов. На открытии форума к его участникам обратился министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников", - написала пресс-служба регионального правительства. На площадках форума будут обсуждаться темы "зеленого" развития регионов, реализации национальных проектов, планов адаптации к изменениям климата, добавила пресс-служба.
https://1prime.ru/20250127/shos-854461920.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/11/840971122_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3dee5ea2a376ebebb2d45e2ebdaeee26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, омск, шос, форум
Экономика, РОССИЯ, ОМСК, ШОС, форум
14:40 16.04.2025
 
В Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС

Власти региона: в Омске открылся Международный форум устойчивого развития ШОС

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкЗаседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
Заседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОМСК, 16 апр - ПРАЙМ. Первый международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества начал работу в Омске, сообщила пресс-служба правительства Омской области.
Пресс-служба уточнила, что мероприятие объединило представителей государственных структур, бизнеса, научного сообщества, дипломатических ведомств, экспертов из России и ряда других стран.
"Первый международный форум устойчивого развития стран ШОС стартовал в Омске, открыв диалоговую платформу высокого уровня, призванную определить вектор совместного движения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в условиях глобальных вызовов. На открытии форума к его участникам обратился министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников", - написала пресс-служба регионального правительства.
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
27 января, 09:11
На площадках форума будут обсуждаться темы "зеленого" развития регионов, реализации национальных проектов, планов адаптации к изменениям климата, добавила пресс-служба.
 
ЭкономикаРОССИЯОМСКШОСфорум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала