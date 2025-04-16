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Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины
Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины
Словакия не будет участвовать в финансовых проектах, целью которых является закупка вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T16:09+0300
2025-04-16T16:09+0300
политика
украина
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - ПРАЙМ. Словакия не будет участвовать в финансовых проектах, целью которых является закупка вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Правительство Словакии не будет предоставлять Украине никаких даров в виде военной помощи, также мы не будем участвовать в финансовых механизмах, которые должны вести к покупке оружия для Украины", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом. При этом, по словам Фицо, словацкое правительство готово к реализации гуманитарных проектов совместно с Украиной. Ранее Фицо говорил, что Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Он заявлял, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом.
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украина, словакия, роберт фицо
Политика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
16:09 16.04.2025
 
Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины

Премьер Фицо: Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - ПРАЙМ. Словакия не будет участвовать в финансовых проектах, целью которых является закупка вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Правительство Словакии не будет предоставлять Украине никаких даров в виде военной помощи, также мы не будем участвовать в финансовых механизмах, которые должны вести к покупке оружия для Украины", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом.
При этом, по словам Фицо, словацкое правительство готово к реализации гуманитарных проектов совместно с Украиной.
Ранее Фицо говорил, что Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Он заявлял, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
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ПолитикаУКРАИНАСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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