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Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины

Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ

Словакия не будет участвовать в закупках оружия для Украины

Словакия не будет участвовать в финансовых проектах, целью которых является закупка вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T16:09+0300

2025-04-16T16:09+0300

2025-04-16T16:09+0300

политика

украина

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 апр - ПРАЙМ. Словакия не будет участвовать в финансовых проектах, целью которых является закупка вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Правительство Словакии не будет предоставлять Украине никаких даров в виде военной помощи, также мы не будем участвовать в финансовых механизмах, которые должны вести к покупке оружия для Украины", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, где словацкий премьер в среду находится с визитом. При этом, по словам Фицо, словацкое правительство готово к реализации гуманитарных проектов совместно с Украиной. Ранее Фицо говорил, что Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины. Он заявлял, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом.

https://1prime.ru/20250416/plan-856743621.html

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украина, словакия, роберт фицо