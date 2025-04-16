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СМИ: новые пошлины Трампа могут обойтись в миллиард долларов в год - 16.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: новые пошлины Трампа могут обойтись в миллиард долларов в год
СМИ: новые пошлины Трампа могут обойтись в миллиард долларов в год - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: новые пошлины Трампа могут обойтись в миллиард долларов в год
Новые пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования в более, чем один миллиард | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T01:18+0300
2025-04-16T01:18+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
москва
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования в более, чем один миллиард долларов в год, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Новые пошлины президента США Дональда Трампа могут обойтись производителям полупроводникового оборудования США более чем в один миллиард долларов в год", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, крупнейшие производители оборудования, компании Applied Materials AMAT, Lam Research и KLA могут из-за пошлин понести убытки в размере по около 350 миллионов долларов в год каждая. Агентство отмечает, что более мелкие компании могут столкнуться с дополнительными расходами в размере "десятков миллионов долларов". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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технологии, мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп
01:18 16.04.2025
 
СМИ: новые пошлины Трампа могут обойтись в миллиард долларов в год

Reuters: новые пошлины Трампа могут обойтись компаниям в миллиард долларов в год

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Новые пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования в более, чем один миллиард долларов в год, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Новые пошлины президента США Дональда Трампа могут обойтись производителям полупроводникового оборудования США более чем в один миллиард долларов в год", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, крупнейшие производители оборудования, компании Applied Materials AMAT, Lam Research и KLA могут из-за пошлин понести убытки в размере по около 350 миллионов долларов в год каждая. Агентство отмечает, что более мелкие компании могут столкнуться с дополнительными расходами в размере "десятков миллионов долларов".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАМОСКВАКИТАЙДональд Трамп
 
 
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