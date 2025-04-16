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Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине
Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:51+0300
2025-04-16T08:52+0300
политика
украина
вашингтон
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала (специальной военной операции на Украине - ред.), с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов", - сказано в тексте публикации.По данным источников, США, по-видимому, смягчили свои требования по возврату помощи Украиной. В агентстве также добавили, теперь оцениваемая сумма приближена к той, которую называет сам Киев - более 90 миллиардов долларов.Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры между делегациями Украины и США относительно сделки по минералам проходили в атмосфере "антагонизма" и что шансы на "прорыв" были низкими. В то же время вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых соглашений относительно использования украинских ресурсов, но для завершения сделки понадобятся дополнительные переговоры.
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украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
08:51 16.04.2025 (обновлено: 08:52 16.04.2025)
 
Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине

Bloomberg: администрация Трампа снизила требования по возврату помощи Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала (специальной военной операции на Украине - ред.), с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов", - сказано в тексте публикации.
По данным источников, США, по-видимому, смягчили свои требования по возврату помощи Украиной. В агентстве также добавили, теперь оцениваемая сумма приближена к той, которую называет сам Киев - более 90 миллиардов долларов.
Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры между делегациями Украины и США относительно сделки по минералам проходили в атмосфере "антагонизма" и что шансы на "прорыв" были низкими. В то же время вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых соглашений относительно использования украинских ресурсов, но для завершения сделки понадобятся дополнительные переговоры.
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ПолитикаУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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