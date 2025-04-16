https://1prime.ru/20250416/smi-856722669.html
Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине
Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине
Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:51+0300
2025-04-16T08:51+0300
2025-04-16T08:52+0300
политика
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала (специальной военной операции на Украине - ред.), с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов", - сказано в тексте публикации.По данным источников, США, по-видимому, смягчили свои требования по возврату помощи Украиной. В агентстве также добавили, теперь оцениваемая сумма приближена к той, которую называет сам Киев - более 90 миллиардов долларов.Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры между делегациями Украины и США относительно сделки по минералам проходили в атмосфере "антагонизма" и что шансы на "прорыв" были низкими. В то же время вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых соглашений относительно использования украинских ресурсов, но для завершения сделки понадобятся дополнительные переговоры.
https://1prime.ru/20250414/lavrov-856677995.html
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине
Bloomberg: администрация Трампа снизила требования по возврату помощи Украине
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала (специальной военной операции на Украине - ред.), с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов", - сказано в тексте публикации.
По данным источников, США, по-видимому, смягчили свои требования по возврату помощи Украиной. В агентстве также добавили, теперь оцениваемая сумма приближена к той, которую называет сам Киев - более 90 миллиардов долларов.
Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры между делегациями Украины и США относительно сделки по минералам проходили в атмосфере "антагонизма" и что шансы на "прорыв" были низкими. В то же время вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых соглашений относительно использования украинских ресурсов, но для завершения сделки понадобятся дополнительные переговоры.
Лавров раскрыл статус соглашения России и США по Украине