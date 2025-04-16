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Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине

Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине - 16.04.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: США снизили требования по возврату помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T08:51+0300

2025-04-16T08:51+0300

2025-04-16T08:52+0300

политика

украина

вашингтон

дональд трамп

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа снизила требования к Украине в отношении возврата помощи, выданной стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала (специальной военной операции на Украине - ред.), с 300 миллиардов долларов до примерно 100 миллиардов долларов", - сказано в тексте публикации.По данным источников, США, по-видимому, смягчили свои требования по возврату помощи Украиной. В агентстве также добавили, теперь оцениваемая сумма приближена к той, которую называет сам Киев - более 90 миллиардов долларов.Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры между делегациями Украины и США относительно сделки по минералам проходили в атмосфере "антагонизма" и что шансы на "прорыв" были низкими. В то же время вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что Киев и Вашингтон достигли некоторых соглашений относительно использования украинских ресурсов, но для завершения сделки понадобятся дополнительные переговоры.

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украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский