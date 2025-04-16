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Японская Honda начнет перенос производства авто в США на фоне пошлин
Японская Honda начнет перенос производства авто в США на фоне пошлин - 16.04.2025, ПРАЙМ
Японская Honda начнет перенос производства авто в США на фоне пошлин
Японская Honda Motor уже в июне перенесет производство предназначенных для рынка США гибридных автомобилей Civic из Японии на завод в американской Индиане, а... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T08:59+0300
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ТОКИО, 16 апр - ПРАЙМ. Японская Honda Motor уже в июне перенесет производство предназначенных для рынка США гибридных автомобилей Civic из Японии на завод в американской Индиане, а также рассматривает возможность переноса производства флагманских моделей с заводов в Канаде и Мексике в США на фоне импортных пошлин, пишет издание "Никкэй". "Компания Honda перейдет от производства гибридных автомобилей Civic для рынка США на территории страны (Японии - ред.) к локальному производству (в США - ред.). Производство началось на заводе Saitama Factory (префектура Сайтама) в феврале, но уже в июне будет переведено на местное производство", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В период с февраля по март в Японии было выпущено около 3 000 единиц этой модели, отмечает газета. "Компания Honda начала рассматривать возможность переноса производства своих флагманских моделей из Канады и Мексики в США после введения администрацией Трампа дополнительного тарифа в размере 25% на все импортируемые автомобили", - отмечается в другой статье. В настоящее время примерно треть из реализуемых в США автомобилей компании производится на заводах за пределами США, в основном в Канаде. Теперь Honda планирует в течение ближайших 2-3 лет нарастить производство автомобилей на заводах США примерно на 30%, что позволит обеспечить до 90% объема продаж в стране за счет местного производства. В конце марта президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, действие этих мер вступило в силу 2 апреля. Япония в ответ заявила, что введение этих пошлин вызывает "крайнее сожаление". До этого пошлины на японские автомобили в США составляли лишь 2,5%, а при импорте с заводов с Канаде и Мексики были и вовсе нулевыми при условии соблюдения ряда положений.
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бизнес, сша, япония, канада, honda
Бизнес, США, ЯПОНИЯ, КАНАДА, Honda
Японская Honda начнет перенос производства авто в США на фоне пошлин
"Никкэй": Honda может перенести производство гибридных автомобилей Civic из Японии в США
ТОКИО, 16 апр - ПРАЙМ. Японская Honda Motor уже в июне перенесет производство предназначенных для рынка США гибридных автомобилей Civic из Японии на завод в американской Индиане, а также рассматривает возможность переноса производства флагманских моделей с заводов в Канаде и Мексике в США на фоне импортных пошлин, пишет издание "Никкэй".
"Компания Honda перейдет от производства гибридных автомобилей Civic для рынка США на территории страны (Японии - ред.) к локальному производству (в США - ред.). Производство началось на заводе Saitama Factory (префектура Сайтама) в феврале, но уже в июне будет переведено на местное производство", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В период с февраля по март в Японии было выпущено около 3 000 единиц этой модели, отмечает газета.
"Компания Honda начала рассматривать возможность переноса производства своих флагманских моделей из Канады и Мексики в США после введения администрацией Трампа дополнительного тарифа в размере 25% на все импортируемые автомобили", - отмечается в другой статье.
В настоящее время примерно треть из реализуемых в США автомобилей компании производится на заводах за пределами США, в основном в Канаде. Теперь Honda планирует в течение ближайших 2-3 лет нарастить производство автомобилей на заводах США примерно на 30%, что позволит обеспечить до 90% объема продаж в стране за счет местного производства.
В конце марта президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, действие этих мер вступило в силу 2 апреля. Япония в ответ заявила, что введение этих пошлин вызывает "крайнее сожаление". До этого пошлины на японские автомобили в США составляли лишь 2,5%, а при импорте с заводов с Канаде и Мексики были и вовсе нулевыми при условии соблюдения ряда положений.
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