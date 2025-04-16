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СМИ: США неохотно обсуждают будущие инвестиции в фонд реконструкции Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США неохотно обсуждают будущие инвестиции в фонд реконструкции Украины
СМИ: США неохотно обсуждают будущие инвестиции в фонд реконструкции Украины - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США неохотно обсуждают будущие инвестиции в фонд реконструкции Украины
Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T09:53+0300
2025-04-16T09:53+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту тему, настаивая на том, что военную помощь США Киеву следует расценивать как инвестицию, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В марте издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа хочет подписать с Украиной соглашение, предоставляющее Вашингтону контроль над проектами в области природных ресурсов и инфраструктуры. В черновом варианте соглашения содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Фонд должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов. "Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, которые представляют ключевой интерес Киева в любой такой сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения. Вместо этого она продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд", - пишет агентство. По словам одного из источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от подхода, который лег в основу нескольких "самых драконовских требований" Вашингтона. Тем не менее, США продолжают рассматривать сделку как возможность возместить расходы на Украине за счет будущей прибыли из фонда.
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
09:53 16.04.2025
 
СМИ: США неохотно обсуждают будущие инвестиции в фонд реконструкции Украины

Bloomberg: США неохотно обсуждают свой вклад в фонд реконструкции Украины

© fotolia.com / eabff%Флаг США
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / eabff
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа неохотно обсуждает собственный вклад в будущий "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины" и откладывает эту тему, настаивая на том, что военную помощь США Киеву следует расценивать как инвестицию, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В марте издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа хочет подписать с Украиной соглашение, предоставляющее Вашингтону контроль над проектами в области природных ресурсов и инфраструктуры. В черновом варианте соглашения содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Фонд должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов.
"Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд, которые представляют ключевой интерес Киева в любой такой сделке, и откладывает этот вопрос для обсуждения. Вместо этого она продолжает настаивать на том, что военные расходы США на Украину следует рассматривать как вклад Вашингтона в фонд", - пишет агентство.
По словам одного из источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от подхода, который лег в основу нескольких "самых драконовских требований" Вашингтона. Тем не менее, США продолжают рассматривать сделку как возможность возместить расходы на Украине за счет будущей прибыли из фонда.
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ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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