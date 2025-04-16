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СМИ: ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин
СМИ: ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин
Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T11:31+0300
2025-04-16T11:31+0300
экономика
украина
ес
пошлины
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Олофа Жилла. По данным издания, министр Польши по делам Европейского союза Адам Шлапка на прошлой неделе заявил, что Евросоюз не будет продлевать освобождение украинских товаров от пошлин в ЕС. Вместо этого, как пишет издание, интеграционное объединение хочет либерализовать торговлю с Украиной. "Переговоры по этому предложению (о либерализации пошлин - ред.) должны завершиться к 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", - пишет газета. В то же время издание отмечает, что многие считают этот срок маловероятным, и в Евросоюзе уже готовят "юридический мостик" на случай, если согласие по этому вопросу не будет достигнуто к этой дате. Как заявили газете два европейских дипломата, Еврокомиссия отложила рассмотрение вопроса о либерализации пошлин до проведения президентских выборов в Польше 18 мая, чтобы не вызывать гнев польских фермеров. Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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украина, ес, пошлины
Экономика, УКРАИНА, ЕС, пошлины
11:31 16.04.2025
 
СМИ: ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин

FT: ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Олофа Жилла.
По данным издания, министр Польши по делам Европейского союза Адам Шлапка на прошлой неделе заявил, что Евросоюз не будет продлевать освобождение украинских товаров от пошлин в ЕС. Вместо этого, как пишет издание, интеграционное объединение хочет либерализовать торговлю с Украиной.
"Переговоры по этому предложению (о либерализации пошлин - ред.) должны завершиться к 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", - пишет газета.
В то же время издание отмечает, что многие считают этот срок маловероятным, и в Евросоюзе уже готовят "юридический мостик" на случай, если согласие по этому вопросу не будет достигнуто к этой дате.
Как заявили газете два европейских дипломата, Еврокомиссия отложила рассмотрение вопроса о либерализации пошлин до проведения президентских выборов в Польше 18 мая, чтобы не вызывать гнев польских фермеров.
Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
ЕС подготовит предложение по беспошлинному ввозу товаров с Украины
Вчера, 12:38
 
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