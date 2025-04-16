https://1prime.ru/20250416/smi-856743218.html

СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу

СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу - 16.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу

Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T15:39+0300

2025-04-16T15:39+0300

2025-04-16T15:43+0300

политика

общество

сша

украина

москва

владимир зеленский

дональд трамп

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника. "Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу", - говорится в публикации. По данным издания, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии думали о том, как восстановить отношения между Трампом и Зеленским. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://1prime.ru/20250416/zelenskiy-856742239.html

сша

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, politico