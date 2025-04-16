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СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу - 16.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу
СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу
Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:39+0300
2025-04-16T15:43+0300
политика
общество
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника. "Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу", - говорится в публикации. По данным издания, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии думали о том, как восстановить отношения между Трампом и Зеленским. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://1prime.ru/20250416/zelenskiy-856742239.html
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общество , сша, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, politico
Политика, Общество , США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Politico
15:39 16.04.2025 (обновлено: 15:43 16.04.2025)
 
СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу

Politico: французские дипломаты занимались подготовкой письма Зеленского Трампу

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / Tupungato
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника.
"Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу", - говорится в публикации.
По данным издания, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии думали о том, как восстановить отношения между Трампом и Зеленским.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
"Тридцать тысяч". В Раде раскрыли цену фатального решения Зеленского
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ПолитикаОбществоСШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийДональд ТрампPolitico
 
 
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