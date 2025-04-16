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СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу
СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу - 16.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу
Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T15:39+0300
2025-04-16T15:39+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника. "Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу", - говорится в публикации. По данным издания, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии думали о том, как восстановить отношения между Трампом и Зеленским. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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Политика, Общество , США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Politico
СМИ: французские дипломаты помогали с письмом Зеленского Трампу
Politico: французские дипломаты занимались подготовкой письма Зеленского Трампу
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, которое помогло бы восстановить отношения после перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника.
"Французские дипломаты выступали в качестве посредников при согласовании условий примирительного письма Зеленского Трампу", - говорится в публикации.
По данным издания, дипломаты из Франции, Великобритании и Германии думали о том, как восстановить отношения между Трампом и Зеленским.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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