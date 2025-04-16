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Задержаны экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам
Задержаны экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам - 16.04.2025, ПРАЙМ
Задержаны экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов задержаны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T17:28+0300
2025-04-16T17:28+0300
2025-04-16T17:47+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов задержаны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Алексей Смирнов и Алексей Дедов задержаны", — рассказал собеседник агентства.Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Владимир Путин назначил его врио главы региона 15 мая 2024 года, официально чиновник вступил в должность 16 сентября, после выборов.Шестого декабря Смирнов заявил, что переходит на новое место службы, в связи с чем президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Хинштейна.
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общество , москва, алексей смирнов
Происшествия, Общество , МОСКВА, Алексей Смирнов
Задержаны экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам
Экс-губернатор Курской области Смирнов и его бывший первый зам задержаны
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов задержаны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Алексей Смирнов и Алексей Дедов задержаны", — рассказал собеседник агентства.
Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. Владимир Путин назначил его врио главы региона 15 мая 2024 года, официально чиновник вступил в должность 16 сентября, после выборов.
Шестого декабря Смирнов заявил, что переходит на новое место службы, в связи с чем президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Хинштейна.
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