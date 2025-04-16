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"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной - 16.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной
"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он заявил в беседе с изданием... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T09:15+0300
2025-04-16T09:21+0300
экономика
финансы
киев
украина
сша
скотт бессент
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он заявил в беседе с изданием Bloomberg."Мы очень, очень близки... Подписание может быть даже на этой неделе", - отметил глава ведомства.Согласно изданию, Бессент заявил, что на встрече, состоявшейся в выходные, Украина выступила со встречным предложением по соглашению и переговоры все еще продолжаются. Ранее агентство Reuters сообщило, что переговоры проходили в атмосфере "антагонизма" и перспективы "прорыва" были слабы. Однако вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у них уже есть некоторые договоренности, но требуются дополнительные раунды для заключения сделки.
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финансы, киев, украина, сша, скотт бессент, владимир зеленский
Экономика, Финансы, Киев, УКРАИНА, США, Скотт Бессент, Владимир Зеленский
09:15 16.04.2025 (обновлено: 09:21 16.04.2025)
 
"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной

Бессент: соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе

© fotolia.com / rabbit75_fotМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© fotolia.com / rabbit75_fot
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он заявил в беседе с изданием Bloomberg.
"Мы очень, очень близки... Подписание может быть даже на этой неделе", - отметил глава ведомства.
Согласно изданию, Бессент заявил, что на встрече, состоявшейся в выходные, Украина выступила со встречным предложением по соглашению и переговоры все еще продолжаются.
Ранее агентство Reuters сообщило, что переговоры проходили в атмосфере "антагонизма" и перспективы "прорыва" были слабы. Однако вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у них уже есть некоторые договоренности, но требуются дополнительные раунды для заключения сделки.
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ЭкономикаФинансыКиевУКРАИНАСШАСкотт БессентВладимир Зеленский
 
 
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