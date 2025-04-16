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"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной
"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной - 16.04.2025, ПРАЙМ
"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он заявил в беседе с изданием... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T09:15+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он заявил в беседе с изданием Bloomberg."Мы очень, очень близки... Подписание может быть даже на этой неделе", - отметил глава ведомства.Согласно изданию, Бессент заявил, что на встрече, состоявшейся в выходные, Украина выступила со встречным предложением по соглашению и переговоры все еще продолжаются. Ранее агентство Reuters сообщило, что переговоры проходили в атмосфере "антагонизма" и перспективы "прорыва" были слабы. Однако вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у них уже есть некоторые договоренности, но требуются дополнительные раунды для заключения сделки.
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Экономика, Финансы, Киев, УКРАИНА, США, Скотт Бессент, Владимир Зеленский
"Очень близки". Минфин США назвал сроки подписания соглашения с Украиной
Бессент: соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он заявил в беседе с изданием Bloomberg.
"Мы очень, очень близки... Подписание может быть даже на этой неделе", - отметил глава ведомства.
Согласно изданию, Бессент заявил, что на встрече, состоявшейся в выходные, Украина выступила со встречным предложением по соглашению и переговоры все еще продолжаются.
Ранее агентство Reuters сообщило, что переговоры проходили в атмосфере "антагонизма" и перспективы "прорыва" были слабы. Однако вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что у них уже есть некоторые договоренности, но требуются дополнительные раунды для заключения сделки.
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