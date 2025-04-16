https://1prime.ru/20250416/soglashenie-856738841.html

Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком

Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком - 16.04.2025, ПРАЙМ

Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком

Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T14:18+0300

2025-04-16T14:18+0300

2025-04-16T14:18+0300

политика

совет федерации

ратификация

соглашение

россия

белоруссия

финрынок

https://cdnn.1prime.ru/img/82850/24/828502469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3cc75b6fa52dd0f1081b42611f12a40a.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Соглашение было подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам. Кроме того, надзорные органы двух стран смогут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений. Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории России и Белоруссии.

https://1prime.ru/20250408/zakharova-856473687.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совет федерации, ратификация, соглашение, россия, белоруссия, финрынок