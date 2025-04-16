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Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком - 16.04.2025, ПРАЙМ
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком
Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T14:18+0300
2025-04-16T14:18+0300
политика
совет федерации
ратификация
соглашение
россия
белоруссия
финрынок
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Соглашение было подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам. Кроме того, надзорные органы двух стран смогут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений. Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории России и Белоруссии.
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совет федерации, ратификация, соглашение, россия, белоруссия, финрынок
Политика, Совет Федерации, ратификация, соглашение, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, финрынок
14:18 16.04.2025
 
Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком

Совфед ратифицировал соглашение России и Белоруссии о надзоре за финрынком

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ.
Заседание Совета Федерации РФ. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
Соглашение было подписано в Москве 6 августа 2024 года. Оно предусматривает обмен информацией, в том числе конфиденциальной, между надзорными органами России и Белоруссии. При этом конфиденциальная информация должна передаваться по защищенным каналам.
Кроме того, надзорные органы двух стран смогут учреждать совместные надзорные коллегии с целью укрепления сотрудничества, координации надзорной деятельности и содействия обмену информацией, а также проводить совместные проверки трансграничных учреждений.
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Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчить проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепить надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств, говорил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, соглашение поможет гармонизировать нормы регулирования деятельности банков, НПФ, страховых компаний и других организаций, действующих на территории России и Белоруссии.
 
ПолитикаСовет ФедерацииратификациясоглашениеРОССИЯБЕЛОРУССИЯфинрынок
 
 
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