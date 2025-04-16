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Власти Абу-Даби подписали 5 соглашений с Россией в сфере здравоохранения - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Власти Абу-Даби подписали 5 соглашений с Россией в сфере здравоохранения
Власти Абу-Даби подписали 5 соглашений с Россией в сфере здравоохранения - 16.04.2025, ПРАЙМ
Власти Абу-Даби подписали 5 соглашений с Россией в сфере здравоохранения
Департамент здравоохранения Абу-Даби подписал пять стратегических соглашений с ведущими российскими учреждениями в сфере здравоохранения и технологий на полях... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T23:05+0300
2025-04-16T23:06+0300
политика
абу-даби
соглашения
россия
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ДУБАЙ, 16 апр - ПРАЙМ. Департамент здравоохранения Абу-Даби подписал пять стратегических соглашений с ведущими российскими учреждениями в сфере здравоохранения и технологий на полях выставки Abu Dhabi Global Health Week. Согласно пресс-службе правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office, соглашения с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), биотехнологической компанией АО "БИОКАД", Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех), Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова и Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва были подписаны в присутствии директора Департамента здравоохранения Абу-Даби Мансура аль-Мансури и министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В русле видения Абу-Даби по созданию одной из самых интеллектуальных систем здравоохранения в мире, основанной на ИИ, данных и передовых технологиях, наша недавняя делегация в Россию заложила основу для этих стратегических альянсов. Эти партнерства иллюстрируют наши коллективные амбиции по продвижению технологий здравоохранения, позиционируя обе страны на передовой глобальной трансформации здравоохранения", - заявила заместитель директора Департамента здравоохранения Абу-Даби Нура аль-Гейси. Партнерство с МФТИ направлено на продвижение инноваций в области генной терапии посредством передовых клинических испытаний, совершенствование методик неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) и содействие образовательным обменам, в то время как сотрудничество с "БИОКАД" способствует передаче технологий, коммерциализации и лицензированию инновационных медицинских решений, а также изучению инвестиций в новые технологии здравоохранения, сообщается в пресс-релизе. Согласно Департаменту здравоохранению Абу-Даби, соглашение с Сеченовским университетом фокусируется на развитии академического и технического потенциала, содействии совместным исследованиям и установлении связей между начинающими исследователями и опытными специалистами, тогда как сотрудничество со Сколтехом призвано укрепить стратегические связи между экосистемами медицинских исследований ОАЭ и России посредством совместных проектов, согласованной политики и активного участия в ключевых глобальных мероприятиях в области здравоохранения. Также отмечается, что соглашение с Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва включает продвижение исследований и клинических испытаний, особенно в сфере терапии CAR-T для лечения онкологических заболеваний. Согласно пресс-релизу Abu Dhabi Media Office, все соглашения направлены на "укрепление систем общественного здравоохранения в обеих странах и ускорение прорывов в медицинских исследованиях и практике".
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абу-даби, соглашения, россия
Политика, Абу-Даби, соглашения, РОССИЯ
23:05 16.04.2025 (обновлено: 23:06 16.04.2025)
 
Власти Абу-Даби подписали 5 соглашений с Россией в сфере здравоохранения

Власти эмирата Абу-Даби подписали 5 соглашений с Россией в сфере здравоохранения

© Фото : Unsplash/Tommy den ReijerАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© Фото : Unsplash/Tommy den Reijer
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ДУБАЙ, 16 апр - ПРАЙМ. Департамент здравоохранения Абу-Даби подписал пять стратегических соглашений с ведущими российскими учреждениями в сфере здравоохранения и технологий на полях выставки Abu Dhabi Global Health Week.
Согласно пресс-службе правительства эмирата Абу-Даби Abu Dhabi Media Office, соглашения с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), биотехнологической компанией АО "БИОКАД", Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех), Первым Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова и Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва были подписаны в присутствии директора Департамента здравоохранения Абу-Даби Мансура аль-Мансури и министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В русле видения Абу-Даби по созданию одной из самых интеллектуальных систем здравоохранения в мире, основанной на ИИ, данных и передовых технологиях, наша недавняя делегация в Россию заложила основу для этих стратегических альянсов. Эти партнерства иллюстрируют наши коллективные амбиции по продвижению технологий здравоохранения, позиционируя обе страны на передовой глобальной трансформации здравоохранения", - заявила заместитель директора Департамента здравоохранения Абу-Даби Нура аль-Гейси.
Партнерство с МФТИ направлено на продвижение инноваций в области генной терапии посредством передовых клинических испытаний, совершенствование методик неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) и содействие образовательным обменам, в то время как сотрудничество с "БИОКАД" способствует передаче технологий, коммерциализации и лицензированию инновационных медицинских решений, а также изучению инвестиций в новые технологии здравоохранения, сообщается в пресс-релизе.
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Согласно Департаменту здравоохранению Абу-Даби, соглашение с Сеченовским университетом фокусируется на развитии академического и технического потенциала, содействии совместным исследованиям и установлении связей между начинающими исследователями и опытными специалистами, тогда как сотрудничество со Сколтехом призвано укрепить стратегические связи между экосистемами медицинских исследований ОАЭ и России посредством совместных проектов, согласованной политики и активного участия в ключевых глобальных мероприятиях в области здравоохранения.
Также отмечается, что соглашение с Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва включает продвижение исследований и клинических испытаний, особенно в сфере терапии CAR-T для лечения онкологических заболеваний.
Согласно пресс-релизу Abu Dhabi Media Office, все соглашения направлены на "укрепление систем общественного здравоохранения в обеих странах и ускорение прорывов в медицинских исследованиях и практике".
 
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