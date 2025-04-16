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В Совбезе оценили шансы ЕС на собственное "перевооружение"

В Совбезе оценили шансы ЕС на собственное "перевооружение" - 16.04.2025, ПРАЙМ

В Совбезе оценили шансы ЕС на собственное "перевооружение"

Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T07:45+0300

2025-04-16T07:45+0300

2025-04-16T07:45+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Евросоюзу будет проблематично осуществить собственное "перевооружение", такое мнение озвучил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. По его словам, "теперь, когда между Вашингтоном и Москвой забрезжило "начало новой дружбы"... Европа с ее элитами попросту провисла". Также, по его мнению, ЕС в сложное положение ставит и заявления президента США Дональда Трампа, что украинский конфликт - это "война Байдена и Зеленского", хотя для европейских членов НАТО это "была и есть их война". Яковенко также отметил недооценку Европой возможностей, в том числе экономических, что показало неготовность Запада к "прямому противостоянию с Россией". Он добавил, что для выхода из "сложного положения" Брюссель предложил "перевооружение Европы" с параллельной военной поддержкой Киеву. "Дабы доказать свою принципиальность в подходе к украинскому конфликту, "не потерять лицо" и подчеркнуть серьезность опасений, что "Путин не остановится на Украине", (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен подготовила план "перевооружить Европу", - написал Яковенко. План, напомнил он, предполагает затрату на подъем ВПК и закупку вооружений в ближайшие пять лет 800 миллиардов евро, чтобы находиться "в сильной оборонительной позиции не позже 2030 года" - к срокам предполагаемой "российской агрессии". Большую часть из суммы - 650 миллиардов - страны-члены, как отметил Яковенко, должны взять в долг индивидуально на заемных рынках, остальные 150 миллиардов могут быть взяты коллективно ЕС на совместные проекты. "Перевооружаться в долг - это чтобы не сокращать расходы на другие нужды, прежде всего социальные, что окончательно разорвало бы послевоенный "общественный договор" в Европе", - добавил он. По его словам, Еврокомиссия будет рассматривать расходы на оборону - предполагается, что они возрастут на 1,5% ВВП для всего Евросоюза, - как "неотложные", что изымает их из требований маастрихтского Пакта стабильности и роста, то есть не превышать бюджетный дефицит в 3% ВВП, а размеры госдолга - в 60% ВВП. "В итоге все эти планы довольно проблематичны, поскольку исходят из ложных посылов, в которые, кстати, не верит администрация Трампа. Хотя американские фонды и предприятия ВПК не прочь поучаствовать в разделе средств, которые еще предстоит занять другим, что увеличит долговую нагрузку на ЕС и его членов (в среднем госдолг уже на уровне 100% - правда, меньше, чем в США и Японии). Предстоит принимать индивидуальные решения, что не везде будет просто", - считает Яковенко. По его словам, для каких-то стран, возможно, будет проще ввести воинскую повинность, для других - наоборот. "Будет и масса других проблем, включая обязательства покупать американские вооружения в рамках НАТО. Как соотносятся оборона блока и оборона ЕС, еще только предстоит выяснить", - добавил чрезвычайный и полномочный посол.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, москва, европа, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, нато, совбез