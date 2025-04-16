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Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве - 16.04.2025, ПРАЙМ
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Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве - 16.04.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве
Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T10:13+0300
2025-04-16T10:13+0300
политика
россия
москва
иран
масуд пезешкиан
совет федерации
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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россия, москва, иран, масуд пезешкиан, совет федерации
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Совет Федерации
10:13 16.04.2025
 
Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве

Совфед одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАИРАНМасуд ПезешкианСовет Федерации
 
 
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