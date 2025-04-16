https://1prime.ru/20250416/sovfed-856725768.html

Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве

Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве - 16.04.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил ратификацию договора с Ираном о стратегическом партнерстве

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T10:13+0300

2025-04-16T10:13+0300

2025-04-16T10:13+0300

политика

россия

москва

иран

масуд пезешкиан

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

https://1prime.ru/20250414/peregovory-856660207.html

москва

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, иран, масуд пезешкиан, совет федерации