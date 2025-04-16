Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти - 16.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250416/sovfed-856736255.html
СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти
СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти - 16.04.2025, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против РФ и оказание... | 16.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-16T13:20+0300
2025-04-16T13:20+0300
экономика
россия
совет федерации
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, совершенные по найму или из корыстных побуждений. Закон вносит изменения в УК РФ, согласно которым вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет за оказание за вознаграждение или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, о преследовании российских должностных лиц или военных. Кроме того, закон устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы за призывы к санкциям против России, если соответствующие деяния совершены из корысти или по найму, а также отменяет административную преюдицию за дискредитацию ВС РФ, если соответствующее деяние было совершено из таких же побуждений. Документ также предполагает конфискацию имущества за совершение этих преступлений.
https://1prime.ru/20250415/sanktsii-856705406.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_9a66b08f9ab9dca52836bca2f3f40e96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, совет федерации, общество
Экономика, РОССИЯ, Совет Федерации, Общество
13:20 16.04.2025
 
СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти

Совфед одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, совершенные по найму или из корыстных побуждений.
Закон вносит изменения в УК РФ, согласно которым вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет за оказание за вознаграждение или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, о преследовании российских должностных лиц или военных.
Кроме того, закон устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы за призывы к санкциям против России, если соответствующие деяния совершены из корысти или по найму, а также отменяет административную преюдицию за дискредитацию ВС РФ, если соответствующее деяние было совершено из таких же побуждений.
Документ также предполагает конфискацию имущества за совершение этих преступлений.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
Санкции США мешают сотрудничеству с Россией, заявил посол Китая
Вчера, 16:09
 
ЭкономикаРОССИЯСовет ФедерацииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала