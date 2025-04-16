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Совфед ратифицировал соглашение по Евразийской перестраховочной компании

Совфед ратифицировал соглашение по Евразийской перестраховочной компании - 16.04.2025, ПРАЙМ

Совфед ратифицировал соглашение по Евразийской перестраховочной компании

Совет Федерации ратифицировал соглашение об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории РФ. | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T13:21+0300

2025-04-16T13:21+0300

2025-04-16T13:21+0300

россия

совет федерации

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Совет Федерации ратифицировал соглашение об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории РФ. Соглашение было подписано в Москве 2 сентября 2024 года. ЕПК - международная финансовая организация, ей не требуется лицензия Банка России на перестрахование. Деятельность компании, связанная с осуществлением уставных функций, не подлежит контролю со стороны федеральных органов исполнительной власти и ЦБ РФ. В соответствии с соглашением компания вправе совершать сделки, не противоречащие ее уставу; арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться им; выступать во всех органах судебной системы РФ, в третейских судах и международном коммерческом арбитраже. Имущество и активы компании, находящиеся на территории России, не подлежат обыску, реквизиции, аресту, конфискации, экспроприации или иной форме изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении ЕПК. Доходы, имущество и другие активы, а также операции и сделки, совершаемые ЕПК, ее филиалами и представительствами, освобождаются в России от любых налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей федерального, регионального и местного уровней, за исключением платы за конкретные виды обслуживания. Компания также освобождается от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и иных выплат, предусмотренных законодательством РФ.

https://1prime.ru/20250416/sovfed-856736255.html

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россия, совет федерации