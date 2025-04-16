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В ЕС отказались от идеи запретить импорт российского СПГ, сообщило Reuters

В ЕС отказались от идеи запретить импорт российского СПГ, сообщило Reuters - 16.04.2025, ПРАЙМ

В ЕС отказались от идеи запретить импорт российского СПГ, сообщило Reuters

Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых правительств и... | 16.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-16T23:01+0300

2025-04-16T23:01+0300

2025-04-16T23:02+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейские официальные лица. "Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа в предстоящих пакетах (санкций - ред.) из-за сопротивления со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников", - передает агентство. Как отмечается, вместо этого Еврокомиссия (ЕК) намерена разработать новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей к 2027 году. Этот план должны объявить в начале мая, но подробностей пока мало, указывает агентство. По его данным, ЕК, как ожидается, предложит 17-й пакет санкций в отношении России к июню, но, по словам чиновников, работа над этими мерами продвигается медленно. Согласно агентству, чиновники ЕС видят в желании США продавать блоку больше газа возможный инструмент для переговоров с целью убедить Штаты снизить пошлины, но требования американской стороны пока неясны. Один из чиновников заявил агентству, что ЕК не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций и тем самым отказываться от своих переговорных возможностей. Кроме того, в ЕС опасаются появления зависимости от США - третьего по величине поставщика газа в блок, пишет агентство. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250415/spg-856702160.html

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евросоюз, импорт, спг, россия